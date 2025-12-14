Картошку больше не запекаю. Делаю «по-селянски» — с лучком и сметаной. Аромат на весь дом и никакой возни

Картошку больше не запекаю. Делаю «по-селянски» — с лучком и сметаной. Аромат на весь дом и никакой возни

Надоели простые гарниры, которые не вызывают ни восторга, ни особого аппетита? Пора вернуть картошке ее королевский статус на ужине и приготовить блюдо, которое пахнет настоящим домашним уютом и щедростью деревенского стола. Картофель «по-селянски» в горшочках — это не просто еда, а целое кулинарное путешествие. Сочетание нежной картошки, сладковатой моркови и ароматного лука, томящихся в собственном соку под легкой сметанной шапкой, создает непередаваемый запах, от которого у всех домочадцев мгновенно просыпается аппетит. Это блюдо, которое насыщает не только желудок, но и душу, напоминая о простых и истинных радостях.

Вам понадобится: 6-7 средних картофелин, 2 моркови, 2 луковицы, 150 г сметаны, 50 г сливочного масла, соль, перец, сушёный укроп или петрушка, 100 мл воды или бульона. Картофель и морковь очистите и нарежьте крупными кубиками. Лук нарежьте полукольцами. На дно каждого глиняного или керамического горшочка положите по небольшому кусочку сливочного масла. Смешайте овощи в миске, посолите, поперчите, добавьте зелень и равномерно разложите по горшочкам, заполняя их примерно на 2/3. В каждый горшочек влейте по 2-3 столовые ложки сметаны и долейте водой или бульоном так, чтобы жидкость почти покрывала овощи. Накройте горшочки крышками и поставьте в холодную духовку. Включите температуру 200°C и запекайте 1 час 20 минут. Затем снимите крышки и оставьте в духовке еще на 10-15 минут, чтобы сверху образовалась румяная корочка. Подавайте горячими прямо в горшочках, украсив свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.