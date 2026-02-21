Зимняя Олимпиада — 2026
Никакого сыра, поливаю курицу с картошкой соусом из 2 ингредиентов: вкус и корочка — отвал башки

Фото: D-NEWS.ru
Никакого сыра, поливаю курицу с картошкой соусом из 2 ингредиентов. Вкус и корочка получаются просто отвал башки! Заливка из майонеза и томатной пасты заставит ваших домочадцев драться за последний кусочек.

Для приготовления понадобится: 8 куриных голеней или бедер, 1,5 кг картофеля, 2 ст. л. майонеза, 2 ст. л. томатной пасты, 3 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: картофель очистите и нарежьте крупными дольками. В миске смешайте майонез, томатную пасту, выдавленный чеснок, соль, перец и паприку до однородного розового соуса. Голени натрите половиной соуса и дайте постоять 10-15 минут. В форму для запекания, смазанную маслом, выложите картофель, посолите, поперчите и полейте оставшимся соусом. Сверху разложите голени. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 45-50 минут, периодически поливая выделившимся соком. За 10 минут до готовности можно включить режим гриль для особо хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как из вчерашней вареной картошки сделать чесночный гарнир: ароматный, с хрустящей корочкой.

