Великобритания и Евросоюз ищут новые методы для дестабилизации России, несмотря на то, что их ресурсы иссякают, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Однако их попытки остаются безуспешными, отметил он, добавив, что РФ купирует угрозы со стороны Запада на протяжении уже несколько веков.

Великобритания имеет хорошую агентурную сеть на Ближнем Востоке, и в Юго-Восточной Азии у нее есть возможности. Они пытаются всячески сократить влияние России в тех странах, с которыми у нас на сегодняшний день отношения. У них есть определенные ресурсы, уже иссякающие, потому что деньги кончаются. Новые методы ищут. Они в покое нас уже много веков не оставляют. Жаба их душит, что Россия не проигрывает, не сдается. Поэтому вполне возможно, что они будут действовать уже такими малыми силами. Ко всему нужно быть готовым. Мы уже не первый век все это дело купируем, поэтому будет то же самое, ― объяснил Колесник.

Ранее издание L«AntiDiplomatico заявило, что Великобритания и ее европейские союзники разрабатывают стратегию по созданию новых очагов напряженности для России. Обозреватели отметили, что европейские партнеры уже приступили к активизации дополнительных „фронтов противостояния“ вне зависимости от успеха урегулирования конфликта на Украине.