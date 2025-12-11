Глава ВОЗ раскрыл, существует ли связь между вакцинацией и аутизмом Гендиректор ВОЗ: вакцинация не приводит к развитию аутизма у людей

Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что вакцинация не связана с развитием аутизма, сообщается на сайте ВОЗ. Генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил результаты исследования, проведенного Глобальным консультативным комитетом по безопасности вакцин (ГККБВ). Эксперты проанализировали 31 исследование, охватывающее 19 стран, и пришли к единогласному выводу.

Гебрейесус отметил, что анализ охватывает данные за последние 15 лет и касается вакцин с универсальными и альбумин-антигенами, а также общей связи между вакцинацией и аутизмом. Он подчеркнул, что это первый обзор новых данных после аналогичных исследований, проведенных в 2002, 2004 и 2012 годах, и все они пришли к одинаковым выводам.

По словам главы ВОЗ, хотя вакцины могут вызывать побочные эффекты, аутизм не входит в их число. Он также добавил, что вакцинация играет ключевую роль в защите как детей, так и взрослых от различных вирусов, включая COVID-19 и грипп.

Ранее эксперт ВОЗ и президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин объяснил, почему в РФ увеличилось число зараженных ВИЧ. По его словам, рост числа инфицированных обусловлен отказом части населения от лечения.