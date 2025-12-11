В аэропорту столицы Чувашии ввели ограничения на полеты самолетов

Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов введены в аэропорту города Чебоксары, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram. По его словам, меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Чебоксары: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал представитель Росавиации.

Ранее Кореняко сообщил, что в московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы. По словам представителя Росавиации, решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Прежде в Росавиации сообщили, что в Москве ввели временные ограничения на работу аэропорта Внуково. Воздушную гавань уже закрывали в ночь на 11 декабря.

Тем временем стало известно, что самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром. Ограничения Росавиации привели к задержке свыше 170 рейсов.