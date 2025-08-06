Названо украинское оружие, которое Россия полностью уничтожила

Украина могла лишиться всех ракет «Точка-У», заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, данный вид оружия, уничтоженный Россией, больше не производится за границей.

Я заметил, что давно ничего не слышно об ударах Украины по нашей территории ракетами «Точка-У». Больше речь идет об атаках дронов и иностранных ракет. Дело в том, что [«Точка-У»] больше не производится за рубежом. Скорее всего, Украина их могла полностью использовать, а где-то мы их уничтожили — недаром же наносим удары по складам боеприпасов или ангарам, — сказал Перенджиев.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российский дрон «Дань-М», изначально созданный в качестве мишени для тренировок ПВО, теперь используется для истощения запасов дорогостоящих ракет НАТО NASAMS и IRIS-T на Украине. По его словам, беспилотник имитирует крылатые ракеты, такие как Х-101 и «Калибр», заставляя противника применять комплексы ПВО против ложных целей.