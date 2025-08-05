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05 августа 2025 в 17:02

Названо секретное оружие России, которое истощает арсеналы НАТО на Украине

Военэксперт Кнутов: дрон «Дань-М» лишит ВСУ дорогих ракет для NASAMS и IRIS-T

НАТО НАТО Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский дрон «Дань-М», изначально созданный в качестве мишени для тренировок ПВО, теперь используется для истощения запасов дорогостоящих ракет НАТО NASAMS и IRIS-T на Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, беспилотник имитирует крылатые ракеты, такие как Х-101 и «Калибр», заставляя противника применять комплексы ПВО против ложных целей.

«Дань-М» — это мишень, которая создавалась для тренировки наших зенитных ракетных частей при стрельбе по крылатым ракетам. СВО показала, что противник достаточно активно ведет стрельбу по нашим крылатым ракетам — Х-101, Х-555, «Калибр». По ним работают комплексы NASAMS и IRIS-T. «Дань-М», по сути, является ложной целью. Если она идет на высоте четырех-пяти километров, то зенитными снарядами в нее попасть практически невозможно, поэтому по таким ложным целям нужно работать только ракетами натовских комплексов NASAMS и IRIS-T. То есть это достаточно дорогие ракеты, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что дрон летит на скорости до 740 км/ч. При этом он подчеркнул, что за «Данью-М» могут следовать реальные боевые ракеты, а это еще больше осложняет работу ПВО Вооруженных сил Украины.

У «Дани-М» скорость полета — примерно 740 километров в час, то есть как у наших крылатых ракет. Учитывая, что они могут находиться в воздухе около 40–45 минут, это дальность где-то 400–500 километров. Это достаточно серьезная дальность. Это ракета-обманка — ее можно даже так назвать. Противник тратит ракеты на уничтожение этих ракет-обманок, а за ними уже на предельно малых высотах могут идти реальные наши боевые крылатые ракеты. Таким образом прорывается система противовоздушной обороны и уничтожаются все намеченные цели, — резюмировал Кнутов.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что российский ударный БПЛА «Дань-М» истощает запасы украинских ракет. Он назвал этот дрон чудо-оружием, напомнив, что данный беспилотник эволюционировал из мишени, представлявшей современную крылатую ракету вроде американского Tomahawk, до недорогого средства истощения ПВО противника.

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