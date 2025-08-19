Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы

Патриарх Кирилл вручил Елене Батуриной орден Святой княгини Ольги

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина получила орден Святой равноапостольной княгини Ольги II степени, передает НТВ. Награду ей вручил патриарх Кирилл.

После литургии предстоятель Русской православной церкви обратился к прихожанам с проповедью. Он напомнил, что ровно 25 лет назад был освящен храм Христа Спасителя, именно с этого момента в современной России началось возрождение православия. Кроме того, глава РПЦ выразил благодарность Юрию Лужкову за вклад в обновление Москвы, подчеркнув его роль в строительстве множества храмов и создании православных и воскресных школ.

Пусть Господь хранит его память, — заявил патриарх Кирилл.

Орден Святой равноапостольной княгини Ольги учрежден Русской православной церковью в 1988 году. Им награждают за заслуги в церковном, государственном и общественном служении, а также за помощь близким.

Накануне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел специальный молебен. Богослужение прошло в Московской патриархии при участии духовенства и секретаря предстоятеля епископа Раменского Алексия. Одновременно молитвы о благополучном исходе саммита возносились в Валаамском монастыре.

