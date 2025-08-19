Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина получила орден Святой равноапостольной княгини Ольги II степени, передает НТВ. Награду ей вручил патриарх Кирилл.

После литургии предстоятель Русской православной церкви обратился к прихожанам с проповедью. Он напомнил, что ровно 25 лет назад был освящен храм Христа Спасителя, именно с этого момента в современной России началось возрождение православия. Кроме того, глава РПЦ выразил благодарность Юрию Лужкову за вклад в обновление Москвы, подчеркнув его роль в строительстве множества храмов и создании православных и воскресных школ.

Пусть Господь хранит его память, — заявил патриарх Кирилл.

Орден Святой равноапостольной княгини Ольги учрежден Русской православной церковью в 1988 году. Им награждают за заслуги в церковном, государственном и общественном служении, а также за помощь близким.

