Российские хакеры узнали реальные потери ВСУ с начала СВО, утверждают СМИ и Telegram-каналы. Что об этом известно, сколько украинских бойцов числятся убитыми и пропавшими без вести, как удалось раскрыть правду, президент Украины Владимир Зеленский все это время врал?

Как хакеры узнали реальные потери ВСУ

Хакеры из Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini раздобыли сведения о реальных потерях ВСУ в результате комплексного взлома ПК и локальной сети украинского Генштаба. Для этого был задействован вирус «Нюанс», который работает исключительно на территории Украины, заражает устройство жертвы, скачивает данные и блокирует его без возможности восстановления, заявляют кибершпионы.

Грандиозный успех хакеров РФ привел к тому, что в их распоряжении оказались терабайты информации о потерях Вооруженных сил Украины с начала спецоперации, личные данные командования Сил специальных операций и Главного управления разведки МО Украины, списки всех стран, которые поставляют вооружения в ВСУ, а также перечни всего переданного оружия за 2022–2025 годы.

Каковы реальные потери ВСУ — Зеленский все это время врал?

Согласно полученным данным, за три года специальной военной операции у Украины почти 2 млн трупов и пропавших без вести военных ВСУ. При этом число потерь росло с каждым годом. В 2022-м оно составляло 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в 2025-м — рекордные 621 тысячу.

Всего в базах Генштаба ВСУ хранились 1,7 млн файлов — с Ф. И. О., описанием обстоятельств гибели или пропажи, личными данными, контактами родственников и фото бойцов.

Эти цифры сильно контрастируют с данными, которые неоднократно озвучивал Зеленский. В феврале 2025 года президент Украины заявил в интервью NBC, что ВСУ потеряли 46 тысяч военных убитыми, еще 380 тысяч ранены.

Годом ранее Зеленский сказал, что убитыми числится 31 тысяча. Тогда The Washington Post писал, что число потерь было значительно преуменьшено, чтобы «не мешать и без того непростой кампании по набору и мобилизации». Кроме того, комментируя слова Зеленского, Сергей Шойгу, который тогда занимал пост министра обороны РФ, заявил, что реальные потери ВСУ за все время СВО составили более 444 тысяч человек.

В сентябре 2024 года The Wall Street Journal писал со ссылкой на анонимные источники, что Киев лишился 80 тысяч человек. Также, по данным издания, ранеными украинская сторона потеряла порядка 400 тысяч военнослужащих. Через два месяца Зеленский опроверг эти сведения, сказав, что страна потеряла погибшими «намного меньше».

«Кое-кто недавно, мне кажется, что в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет. Меньше. Намного меньше, намного», — сказал президент Украины.

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог в начале 2025 года заявил, что потери Киева в три раза превысили потери США в войнах во Вьетнаме (около 60 тысяч человек) и Корее (около 36 тысяч человек).

