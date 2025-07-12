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12 июля 2025 в 18:38

В Крыму раскрыли судьбу Зеленского после завершения конфликта на Украине

Депутат Цеков: Зеленского могут физически ликвидировать после конфликта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президента Украины Владимира Зеленского могут физически ликвидировать после завершения конфликта на Украине, предположил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков. Он не исключил, что Зеленский также может скрыться в Англии.

Он стал самоуверенным из-за общения с лидерами многих государств, которых он начал похлопывать по плечу, он начал поучать даже Трампа на той самой встрече. Зеленский очень боится потерять власть, он понимает, что уйдет в небытие, ему плевать на Украину, это для него расходный материал. Скорее всего, он скроется в Англии, даже не в Израиле или США. Или его ликвидируют физически, — считает Цеков.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в детстве президента Украины часто били. По его словам, причиной нередких взбучек были невысокий рост будущего главы государства и происхождение.

Как отметил парламентарий, с годами Зеленский выработал принцип поведения «ударь сильнейшего, и тогда остальные поймут, что с тобой стоит иметь дело». По словам Арахамии, это стало для украинского лидера жизненным ориентиром.

Ранее супруга Зеленского Елена сделала неожиданное признание в документальном фильме о главе Украины. По ее словам, в 2019 году она тайно надеялась на поражение мужа на президентских выборах, хотя никогда не озвучивала это публично.

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