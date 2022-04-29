В Госдуме предложили давать статус иноагента «неблагонадёжным» артистам Депутат ГД Ямпольская: выступающим против государства артистам надо давать статус иноагента

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Главк комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила внести в реестр иноагентов представителей творческих профессий, негативно отзывающихся о президенте РФ, России, её гражданах, имеющих двойное гражданство и постоянно проживающих за рубежом. После занесения в реестр такие артисты потеряют право заниматься творческой деятельностью в России. Об этом депутат рассказала РИА Новости.

Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием — а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает на митингах — они должны быть отнесены к реестру лиц <...>, и я бы им запретила творческую деятельность на территории страны, — сказала Ямпольская.

Она подчеркнула, что это исключительно её личная позиция и сама инициатива пока никуда не выдвигалась. Ямпольская допустила, что её предложение может быть воспринято как чрезмерно радикальное, однако она уточнила, что речь идёт не обо всех, «кто уехал, кто испугался», а лишь о тех, кто «злостно, годами, отзывается негативно, с ненавистью о России, о президенте, о народе».

Депутат подчеркнула, что ряд авторов, являющихся «злостными злопыхателями», продолжают публиковаться в России и зарабатывать на своём творчестве. Мера по ограничению их творческой деятельности может стать определённым решением, но она должна обсуждаться, подчеркнула Ямпольская.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, изменяющий действующие нормы об иностранных агентах. Документ, помимо прочего, предполагает, что статус иноагента человек или организация смогут получить, даже если их не финансируют из-за рубежа. Для внесения в реестр гражданину любой страны достаточно быть под иностранным влиянием, которое может выражаться в виде, например, убеждения занять определённую точку зрения.