Грымов раскрыл подоплеку скандалов вокруг «Мастера и Маргариты» Режиссер Грымов: скандалы вокруг фильма «Мастер и Маргарита» являются пиар-ходом

Фото: «Атмосфера кино»

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Череда скандалов вокруг нового фильма «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова являются частью пиар-кампании, считает режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. В беседе с KP.RU он предположил, что целью этого пиар-хода является стремление авторов и продюсеров побольше заработать.

Это же большие деньги. Помните фразу — «любое упоминание, кроме некролога, уже хорошо»? Пиар для фильма очень важен, потому что кино — скоротечный товар, он быстро портится. Если не соберет деньги за первый уикенд, то все закончится, — высказал мнение режиссер.

Что касается высоких кассовых сборов фильма, то основной заслугой в этом стал Михаил Булгаков, продолжил Грымов. Он подчеркнул, что зрители идут на имя писателя. Также режиссер частично согласился с позицией артиста и депутата Госдумы Николая Бурляева, который заявил, что фильм по Булгакову является утверждением сатанизма, и поэтому опасен для России. Как считает Грымов, бесовщина в «Мастере и Маргарите» несомненно присутствует, однако есть открытый вопрос, куда ведет этот фильм.

Ранее пользователи соцсетей распространили скрин поста режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, в котором он поддержал Украину и пожелал ей «победы в СВО». Запись появилась на его странице 24 февраля 2023 года. Когда его высказывание привлекло внимание общественности, Михаил удалил публикацию.