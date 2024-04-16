Москва, мечта о детях, секрет красоты: куда пропала актриса Юлия Пожидаева

Фото: Социальные сети

Юлия Пожидаева

Актриса Юлия Пожидаева прославилась благодаря сериалу «Обручальное кольцо». Куда она пропала сейчас, почему не снимается в кино, как и с кем живет?

Чем известна Пожидаева

Юлия Пожидаева родилась 22 сентября 1982 года в Москве.

В 15 лет она стала студенткой Щукинского училища, куда смогла поступить с первого раза, не посещая при этом подготовительные курсы. В 2002 году окончила Высшее театральное училище им. Щукина.

«Нашли с мамой объявление, по которому можно было сдать школьные экзамены экстерном. Я за полгода освоила программу и сдала все экзамены», — вспоминала актриса.

В кино Пожидаева дебютировала в 2001 году в сериале «Тайный знак». Также артистка снималась в картинах «Ундина», «Ундина 2: На гребне волны», «Александровский сад», «Обручальное кольцо», «Лесник», «Бедные родственники», «Чемодан», «Спасенная любовь», «Стук капель по стеклу» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 26 работ.

Фото: Социальные сети Юлия Пожидаева

Что известно о личной жизни Пожидаевой

Юлия Пожидаева не раскрывает подробности личной жизни. По данным СМИ, она не замужем. Детей у 41-летней актрисы тоже нет.

При этом Пожидаева признавалась, что мечтает о большой семье.

«Я очень хочу семью и детей… Просто не пришло внутреннее ощущение, что я к этому готова. Но все может измениться в любой момент», — говорила она.

Какие секреты красоты есть у Пожидаевой

Юлия Пожидаева удивляет поклонников своим внешним видом и стройной фигурой в 41 год. Сама актриса отмечала, что ей важно и нужно быть в форме, поскольку это — часть ее профессии.

«Мне надо быть в форме, это важная часть моей профессии. Стройная фигура передалась мне с генами от мамы, она у меня как статуэтка. Не ложусь спать, пока не напитаю и не увлажню хорошенько лицо. Периодически хожу в спортзал, чтобы держать мышцы в тонусе», — рассказывала Пожидаева.

Куда пропала Пожидаева, как живет сейчас

Юлия Пожидаева последний раз снималась в кино в 2020 году — тогда вышли проекты «Когда смерть пришла в Багдад», «Опасный соблазн» и «Чужая семья» с ее участием.

В начале 2000-х актриса вместе с мамой переехала из Балашихи в Москву. Пожидаева купила квартиру, в которую не приглашает прессу — она не хочет, чтобы журналисты и поклонники знали ее адрес.

Несмотря на отсутствие съемок, артистка активно ведет соцсети. Она часто публикует видео, на которых поет и читает стихи.

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