«Получилось, что я попала в гарем»: куда пропала актриса Анна Здор

Фото: Федор Савинцев/ИТАР-ТАСС

Анна Здор (в центре)

Актриса Анна Здор прославилась благодаря сериалу «Моя любимая ведьма». В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Здор

Анна Здор родилась 25 августа 1983 года в городе Алма-Ате. Мечтала стать ветеринаром.

«Я очень люблю животных. Хотела стать ветеринаром, готовилась конкретно. И тут папа рассказал, что у него была знакомая, она окончила ветеринарную академию, а потом открыла свою ветклинику, на нее бандиты „наехали“, ее избили. И сейчас она продавщица в книжном магазине. И я подумала: нет, я не буду ветеринаром. Это сложно. Сестра мне тогда сказала: „Попробуй поступить на актерский, ты же это так все любишь“», — вспоминала она.

В 2004 году окончила РАТИ-ГИТИС.

В кино Здор дебютировала в 2006 году в фильме «КостяНика. Время лета». Также актриса снималась в картинах «Моя любимая ведьма», «Одна ночь любви», «Побег», «Лучшее лето нашей жизни», «Мужчина во мне», «Красная королева», «Парижанка», «Катькино поле», «Хор», «Идеалист», «Темное прошлое», «Я тебя не отпущу» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Здор

Первым мужем Анны Здор был музыкант Олег Пониматко. Супруги прожили вместе год.

В 2011 году Здор на съемках сериала «Мужчина во мне» познакомилась с актером Алексеем Барабашем, который и стал ее следующим супругом. У пары появилась дочь Варвара, но спустя полгода после рождения наследницы Здор узнала, что ее избранник живет на две семьи.

«Зачем обманывать? Хочешь уйти, поступи по-мужски: найди в себе силы и во всем признайся. Но, видимо, он не собирался уходить, его вполне устраивала такая двойная жизнь. Получилось, что по большому счету я попала в гарем (до меня у Алексея за плечами уже было три брака и двое детей). И вот этой параллельной семьей, которая была у него в Санкт-Петербурге, оказалась одна из его предыдущих. Там тоже подрастал маленький ребенок, которого он оставил в три месяца. Таким образом, он изменял мне со своей бывшей женой. Жить „шведской семьей“ меня не прельщало», — делилась артистка.

После развода Здор судилась с Барабашем из-за алиментов. По ее словам, бывший муж не хотел помогать дочери материально.

«Алексей намеренно затягивал судебное разбирательство, бьется за каждую копейку. Желание финансово помогать собственному ребенку отсутствует, хотя возможность есть», — говорила Здор.

В 2019 году актриса призналась «Каравану историй», что в ее личной жизни произошли изменения. В 2022 году в соцсетях Здор появилось фото с обручальными кольцами. Имя мужа она не раскрывает, но известно, что с миром кино и шоу-бизнесом он не связан.

Чем сейчас занимается Здор

Анна Здор продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актриса снялась в мини-сериале «Жизнь справок не дает». В скором времени также должна выйти драма «Про мою маму и про меня» с ее участием.

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