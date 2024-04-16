Украина, пост об СВО, дочь в Корее: как сейчас живет Дарья Повереннова

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дарья Повереннова

Заслуженная артистка России Дарья Повереннова прославилась после выхода сериала «День рождения Буржуя», где сыграла сестру главного героя Веру. Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Дарья Повереннова

Дарья Повереннова служит в театре имени Владимира Маяковского. Помимо участия в спектаклях, она гастролирует по России с антрепризами и снимается в кино. В 2023 году артистка появилась на экранах в сериале «Счастье не за горами».

По словам актрисы, частота ее съемок в кино снизилась с возрастом, так как в индустрии мало проектов, в которых на первый план выходят люди среднего возраста — ставка делается в основном на молодых.

Повереннова в 51 год нередко публикует в социальных сетях фотографии в бикини. Актриса рассказала, что многих женщин «бомбануло» после ее поста с поздравлением мужчин ко Дню защитника Отечества в нижнем белье. Артистка в ответ предположила, что попала «в больное».

«И всего одна женщина (умная) просекла подоплеку и смысл поста. Классно, что в нашей жизни есть мужчина, благодаря которым мы стараемся быть и выглядеть лучше! В моей жизни так! Чего и вам желаю, дамочки», — ответила она на критику.

Что известно о личной жизни Дарьи Поверенновой

Актриса в первый раз вышла замуж в 1991 году за режиссера Александра Жигалкина. Они познакомились во время обучения в Театральном институте имени Бориса Щукина. Спустя год после свадьбы у пары родилась дочь Полина. Супруги развелись в 2001 году, когда артистка начала отношения с коллегой Валерием Николаевым, но и эти отношения завершились спустя два года.

Дочь Поверенновой живет в Южной Корее, в Сеуле, там она работает в одной из рекламных компаний. По словам артистки, они часто общаются по видеосвязи, могут обсудить любые вопросы и являются настоящими подругами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дарья Повереннова и Андрей Шаронов

В 2021 году Повереннова вышла замуж за экс-президента «Сколково», гендиректора Альянса по вопросам устойчивого развития Андрея Шаронова, с которым на тот момент на протяжении восьми лет состояла в отношениях. Супруг артистки был вдовцом, от первого брака у него остались двое детей. По словам актрисы, секрет их отношений — отсутствие упреков.

«Мы взрослые люди с состоявшимися карьерами. Нам не нужно разрываться между работой и семьей в ущерб последней. Мы можем спокойно наслаждаться обществом друг друга. Хотя мы вместе не 24 на 7: работа по-прежнему занимает и в моей жизни, и в жизни Андрея очень важное место», — отметила она.

Как Дарья Повереннова отреагировала на спецоперацию

Актриса после начала спецоперации опубликовала пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором призвала людей объединиться со своими родными и близкими, потому что настали тяжелые времена. Известно, что родственники Поверенновой по материнской линии родом с Украины. Ее бабушка Надежда Тышкевич когда-то была балериной в труппе Театра оперы и балета Киева.

«Я знаю одно: в тяжелые времена надо быть ближе со своими родными и близкими. Очень важна сейчас поддержка друг друга. Моя дочь сейчас далеко от меня, ей тяжело… И мне тяжело. Поддержите своих близких», — написала она.

Артистка рассказала, что после начала СВО столкнулась с критикой в свой адрес. Однако Повереннова отметила, что намерена продолжать свое дело, в частности работать в театре Маяковского и сниматься в кино.

«Мы все сейчас находимся в тяжелейшей ситуации, но именно такие времена — тест на человечность», — отметила актриса.

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