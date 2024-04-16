Последние новости российского шоубиза 16 апреля: SHAMAN, Лолита, Ивлеева

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Певица Лолита Милявская возвращается к концертной деятельности после «голой» вечеринки, а исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) перестал носить обручальное кольцо. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, 16 апреля?

Какие последние новости известны о SHAMAN

Поклонники SHAMAN обратили внимание на то, что он перестал носить обручальное кольцо. Из-за этого фанаты решили, что в отношениях певца и его супруги, медиаменеджера Елены Мартыновой, начались проблемы.

Однако SHAMAN опроверг подобные слухи. Он объяснил, что перестал носить обручальное кольцо из-за работы.

«Я не ношу это все, потому что боюсь потерять. Во время номеров отлетает в разные стороны», — сообщил исполнитель в программе «Ты не поверишь!».

Сейчас SHAMAN продолжает концертный тур по России. В ближайшее время он выступит в Уфе (20 апреля), Ижевске (22, 23 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая), Архангельске (28 мая), Пензе (7 июня), Тольятти (10 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня) и Калининграде (1 июля).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Также у певца уже запланировано мероприятие на 2025 год — 9 марта он даст концерт в Москве.

Какие последние новости известны о Лолите

Лолита Милявская возвращается к концертной деятельность после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке. По данным Telegram-канала Mash, стоимость ее выступлений выросла на миллион, до 5 млн рублей.

«Певица Лолита возвращается к частным выступлениям к майским праздникам. Прайс повысился — с четырех миллионов до пяти плюс 500 тысяч за технический райдер. По информации Mash, затишье Лолиты Марковны обернулось подорожанием — на целый миллион. Специально к майским праздникам. Но есть и условие — адекватные заказчики. Певица готова приехать хоть за город, но аппаратура, сцена и официальное приглашение как артисту — надо. А уже на месте, по словам организаторов, может сесть за стол, потаскать шашлык с шампуров, потравить анекдоты и поболтать по душам. От квартирников с гитарой просит воздержаться — не ее стилек. После „голой“ вечеринки и финансовых проблем дама нашла утешение в садоводстве и задумалась о пенсии. Но пока — рок-н-ролл», — пишет Mash.

По мнению продюсера Павла Рудченко, Лолита переосмыслила свои выступления и решила сделать акцент на техническом райдере, чтобы улучшить качество исполнения.

«Лолита повышает цену и непосредственно делает акцент на техническом райдере. Возможно, Лолита немного переосмыслила свои выступления и хочет делать еще более качественные выходы. Она дает акцент на техническое сопровождение. В себе она и так уверена, что отработает хорошо. Плюс технически ее выступления будут достойными. Мне кажется, Лолита востребована на частных мероприятиях, даже на майских корпоративах. Частные заказники у певицы появятся», — прокомментировал он NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Какие последние новости известны об Ивлеевой

По информации Telegram-канала Mash, блогер Анастасия Ивлеева вышла из числа владельцев бара Nudles. Единоличным собственником стал ресторатор Александр Пичугин.

«В ООО „Блеск“, за которым числится бар, у Настя было 20%. Теперь они перешли к ее бизнес-партнеру Александру Пичугину. Он регистрирует товарный знак Nudles by Ivleeva. Бар открылся в 2024-м в Столешниковом переулке. В рекламных материалах Nudles без труда можно было узнать Ивлееву. В меню сразу после открытия были: коктейли „Почти голый коктейль“, „Слезы Ивлеевой, „Коктейль с извинениями“ и „Старая школа“. В 2023 году компания-владелец подсчитала убытки — фирма ушла в минус на 486 тысяч рублей», — пишет канал.

При этом, по данным Mash, суд может взыскать с нее и ее партнера более 23 млн рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Ивлеева впервые попытала счастье в барном бизнесе в 2021 году, основав „Капельницу-групп“. Но что-то пошло не так — и бар света не увидел. Да еще и бумерангом возвращается по сей день. Сначала бывший управляющий ее продакшен-компании Александр Мокров подал в суд на неисполнение обязательств по договорам займа и кредита в размере 15,8 млн рублей. За ним последовало ООО „Депо“ с требованием выплатить за аренду еще 7,1 млн. Судебные разбирательства не успели закончиться, как в феврале 2024 года компания подала иск о привлечении к субсидиарной ответственности Насти и ее экс-партнера Дмитрия Аникина на сумму уже свыше 23 млн рублей. На этой неделе стало известно, что Ивлеева вышла из числа совладельцев нашумевшего бара Nudles. Единоличным собственником стал ресторатор Александр Пичугин. Он зарегистрировал товарный знак Nudles by Ivleeva. И с убытками в 486 тысяч рублей уже за это заведение разбираться будет самостоятельно», — уточнил Mash.

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