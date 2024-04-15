Лолита возвращается: сколько стоят ее корпоративы после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская возвращается к концертной деятельности после периода «отмены». Сколько теперь стоят ее корпоративы, почему она уходила со сцены, вернется ли на телеэкраны?

Сколько стоят корпоративы с Лолитой

СМИ выяснили, что к майским праздникам Лолита будет готова выступать на корпоративах. При этом стоимость выступлений выросла на миллион, до 5 млн рублей, а еще 500 тыс. рублей стоит технический райдер. В числе условий райдера певицы — «адекватные заказчики».

«Певица готова приехать хоть за город, но аппаратура, сцена и официальное приглашение как артисту — надо. А уже на месте, по словам организаторов, может сесть за стол, потаскать шашлык с шампуров, потравить анекдоты и поболтать по душам. От квартирников с гитарой просит воздержаться», — говорится в сообщении.

В марте The Voice сообщил, что после нескольких месяцев перерыва Лолита появится на телевидении. Певица станет одной из ведущих на «Премии МУЗ-ТВ 2024» вместе с Клавой Кокой, Владимиром Маркони и Лерой Кудрявцевой. Масштабное мероприятие пройдет в Москве 14 июня.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

«Два с половиной месяца без работы... Я очень польщена. Вообще последние два с половиной месяца я работаю за еду, вот и здесь меня угощают. Буду заниматься сценречью. Обещаю, что буду скучна, противна, омерзительна», — объявила Лолита на пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ».

«Премия МУЗ-ТВ» не проводилась с 2021 года. Тогда на ней победили Артур Пирожков (юморист Александр Ревва) и певица Zivert.

Проблемы с выступлениями у Лолиты начались после «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в ночь на 23 декабря для презентации неизданной фотосессии журнала Playboy. Мероприятие в клубе «Мутабор» мгновенно стало скандальным и привлекло негативное внимание публики, в том числе официальных лиц. Представители ветеранских движений и участники СВО заявили, что проведение такой «вакханалии» неуместно в нынешней ситуации в России.

Многие знаменитые участники «голой» вечеринки, такие как Филипп Киркоров, Лолита, а также сама Ивлеева, столкнулись с «отменой» — лишились контрактов, их анонсированные выступления были отменены, а некоторых вырезали из уже записанных новогодних телеэфиров.

Как Лолите удалось преодолеть «отмену» после «голой» вечеринки

Сообщалось, что участникам «голой» вечеринки предлагали съездить в зону СВО, привезти гуманитарную помощь военнослужащим и жителям Донбасса, чтобы «заслужить прощение». Представители движения «Ветераны России» обращались с такими предложениями к Киркорову, Ивлеевой и другим звездам вечеринки в «Мутаборе».

В итоге многие из них согласились: так, Киркоров побывал в Донбассе, где выступил перед военнослужащими, прикрыв шапочкой крашенные в белый цвет волосы, и привез детям игрушки в виде самого себя.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Местные жители, волонтеры и крупные военные Telegram-каналы отмечали, что Донбасс — «не прачечная» и использовать артистам поездку в зону СВО для обеления своей репутации не стоит.

Лолита в Донбасс не поехала, хотя из-за бойкота, по данным СМИ, потеряла больше 25 млн рублей доходов. Певица отмечала, что в итоге благодарна судьбе, которая привела ее на «голую» вечеринку.

«От того, что так сложились планеты и так мы попали под раздачу, это провидение Господа. Значит, надо было. Я считаю, что со мной все закономерно. Иначе я бы лежала уже в больнице с каким-нибудь тяжелым заболеванием, потому что я была настолько выдохшаяся, мне нужен был отдых. Я считаю, что Бог меня правильно убрал отовсюду», — заявила певица.

В дальнейшем Лолита Милявская приняла участие в проекте Ксении Собчак по помощи жителям Белгорода, пострадавшим от обстрелов.

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