Филипп Киркоров: последние новости 16 апреля, уход из шоу, Дава и Бузова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров принял решение покинуть программу «Сокровища императора». В чем причина, какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, поздравил ли он Аллу Пугачеву с юбилеем?

Что Киркоров сказал о Даве и Бузовой

Во время участия в программе «Сокровища императора» Филипп Киркоров решил поговорить с блогером и музыкантом Давидом Манукяном (Dava) по поводу его отношений с ведущей проекта Ольгой Бузовой.

Дава и Бузова были вместе два года. Пара рассталась в 2021 году.

По мнению Киркорова, музыкант до сих пор не отпустил бывшую возлюбленную.

«Хочешь победить, чтобы доказать Бузовой? Показать ей, какого мужика она потеряла? Я же тебя насквозь вижу. И ее вижу и чувствую. Ты же знал, что она здесь ведущая. И она знала, что ты будешь. Она могла встать в позу и сказать: „Если Давид будет в проекте, то меня здесь не будет“. Но она это не сказала. Значит, ей, наверное, тоже хотелось тебя увидеть здесь. И тебе хотелось. Я знаю, что тебе очень важно быть на этом проекте. Вы друг друга отпустить не можете. Я это знаю, вижу, чувствую. Поэтому я за тебя очень болею в этом проекте», — сказал поп-король.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

Ранее Бузова признавалась, что была не очень рада видеть на шоу экс-избранника.

«Я волновалась, переживала. Впервые состоялась наша встреча с моим бывшим молодым человеком, которого видеть не очень-то хотелось. Поэтому там стресса, поверьте, было достаточно. Новые условия, новые правила, новая страна, новые герои, все новое», — делилась она.

При этом Дава заявлял, что у него «что-то екнуло» во время встречи с Бузовой.

«Это была такая большая любовь, очень яркая. Когда влюбляешься в человека и у тебя искры из глаз летят. И теперь я смотрю на нее, вижу ее улыбку, и мне тепло на душе. Что-то екает», — рассказывал музыкант.

Почему Киркоров ушел из шоу «Сокровища императора»

В последнем выпуске шоу «Сокровища императора» появились новые участники, актеры из сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова и Роман Попов. Сразу после прихода на проект они получили от Филиппа Киркорова «черную кошку» — символ передачи, обозначающий, что выполнять испытание они будут последними.

В испытании поп-король и его напарник, актер Вольфганг Черни, были первыми, а Каштанова и Попов отстали. Они должны были покинуть шоу, но Киркоров заявил, что уже несколько недель находится на проекте вместе с Черни и немного устал, а новенькие только пришли и даже не успели освоиться. Поэтому они решили уступить артистам свое место и уйти из передачи.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Папа и мама научили меня отдавать долги. Филипп, я оправдаю, честное слово», — поблагодарил Попов.

Ведущие шоу, Ольга Бузова и Михаил Галустян, отговаривали Киркорова и Черни от ухода, но те приняли решение покинуть проект. Поскольку по правилам это не запрещено, то им никто не смог отказать.

«Ребята, это в первый и последний раз», — сообщил Галустян.

Что Киркоров сказал о Пугачевой, поздравил ли ее с юбилеем

Филипп Киркоров не поздравил народную артистку СССР Аллу Пугачеву с 75-летним юбилеем в соцсетях, хотя раньше он не единожды посвящал Примадонне посты.

Кроме того, недавно поп-король пошутил над бывшей супругой во время выступления в шоу «Звезды». Он назвал Пугачеву бабушкой, но затем поправил себя.

«Не бабушка, а подруга», — сказал певец.

При этом Киркоров не произнес фамилию Пугачевой.

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