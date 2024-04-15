Сегодня Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. Артистка сейчас живет за границей, куда уехала вместе с детьми, Лизой и Гарри, и мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Накануне, 14 апреля, СМИ сообщали, что Пугачева отметит юбилей банкетом на Кипре, на празднике появятся не менее 160 человек. Список приглашенных звезд неизвестен, однако портал EG.RU писал, что в число гостей вошли лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Сегодня Ксения Собчак выпустила документальный фильм о Пугачевой. «Она и есть наша Алла, свободная, несломленная женщина, которую невозможно „отменить“. На мой взгляд, именно сейчас, в это сложное время, очень важно поздравить эту, без преувеличения, великую певицу публично. Алла Борисовна, и мы вас очень любим. Эти цветы вам», — говорит телеведущая в ролике, обращаясь к Примадонне.

Пугачева на последнем кадре, который опубликовал Галкин, сильно не похожа внешне на себя в молодости. Архивное фото с артисткой появилось на странице Игоря Николаева в социальной сети. С 1980 года он начал работать в качестве клавишника и аранжировщика в ансамбле Пугачевой «Рецитал».

Как менялась внешность и имидж Аллы Борисовны на протяжении карьеры — в фотогалерее NEWS.ru.

Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год

Фото: Шибаев/РИА Новости

Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год

Алла Пугачева и композитор Марк Минков, (слева), 1979 год

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева и композитор Марк Минков, (слева), 1979 год

Алла Пугачева, 1979 год

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева, 1979 год

Алла Пугачева, 1979 год

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева, 1979 год

Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа)

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа)

Алла Пугачева, 1979 год

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева, 1979 год

Алла Пугачева, 1983 год

Фото: Николай Малышев/ТАСС

Алла Пугачева, 1983 год

Эстрадная певица, заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Эстрадная певица, заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982

Советская эстрадная певица Алла Пугачева

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Советская эстрадная певица Алла Пугачева

Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год

Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год

Фото: Борис Бабанов/РИА Новости

Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год

Алла Пугачева, 1987 год

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

Алла Пугачева, 1987 год

Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год

Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов

Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти

Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов

Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР, Народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР, Народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год

Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год

Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год

Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000х

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000х

Алла Пугачева, 2006 год

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева, 2006 год

Алла Пугачева, 2006 год

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева, 2006 год

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год

Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год

Алла Пугачева, 2009 год

Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева, 2009 год

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год

Алла Пугачева, 2012 год

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Алла Пугачева, 2012 год

Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год

Алла Пугачева, 2015 год

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева, 2015 год

Алла Пугачева, 2016 год

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева, 2016 год

Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год

Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год

Алла Пугачева, 2024 год

Фото: Социальные сети

Алла Пугачева, 2024 год