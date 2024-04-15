Прически, пластика и короткие юбки: как менялся стиль Пугачевой

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева, 1981 год

Сегодня Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. Артистка сейчас живет за границей, куда уехала вместе с детьми, Лизой и Гарри, и мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Накануне, 14 апреля, СМИ сообщали, что Пугачева отметит юбилей банкетом на Кипре, на празднике появятся не менее 160 человек. Список приглашенных звезд неизвестен, однако портал EG.RU писал, что в число гостей вошли лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Сегодня Ксения Собчак выпустила документальный фильм о Пугачевой. «Она и есть наша Алла, свободная, несломленная женщина, которую невозможно „отменить“. На мой взгляд, именно сейчас, в это сложное время, очень важно поздравить эту, без преувеличения, великую певицу публично. Алла Борисовна, и мы вас очень любим. Эти цветы вам», — говорит телеведущая в ролике, обращаясь к Примадонне.

Пугачева на последнем кадре, который опубликовал Галкин, сильно не похожа внешне на себя в молодости. Архивное фото с артисткой появилось на странице Игоря Николаева в социальной сети. С 1980 года он начал работать в качестве клавишника и аранжировщика в ансамбле Пугачевой «Рецитал».

Как менялась внешность и имидж Аллы Борисовны на протяжении карьеры — в фотогалерее NEWS.ru.