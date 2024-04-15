Сегодня Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. Артистка сейчас живет за границей, куда уехала вместе с детьми, Лизой и Гарри, и мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
Накануне, 14 апреля, СМИ сообщали, что Пугачева отметит юбилей банкетом на Кипре, на празднике появятся не менее 160 человек. Список приглашенных звезд неизвестен, однако портал EG.RU писал, что в число гостей вошли лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман.
Сегодня Ксения Собчак выпустила документальный фильм о Пугачевой. «Она и есть наша Алла, свободная, несломленная женщина, которую невозможно „отменить“. На мой взгляд, именно сейчас, в это сложное время, очень важно поздравить эту, без преувеличения, великую певицу публично. Алла Борисовна, и мы вас очень любим. Эти цветы вам», — говорит телеведущая в ролике, обращаясь к Примадонне.
Пугачева на последнем кадре, который опубликовал Галкин, сильно не похожа внешне на себя в молодости. Архивное фото с артисткой появилось на странице Игоря Николаева в социальной сети. С 1980 года он начал работать в качестве клавишника и аранжировщика в ансамбле Пугачевой «Рецитал».
Как менялась внешность и имидж Аллы Борисовны на протяжении карьеры — в фотогалерее NEWS.ru.
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Фото: Шибаев/РИА Новости
Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год
Фото: Шибаев/РИА Новости
Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева и композитор Марк Минков, (слева), 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева и композитор Марк Минков, (слева), 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа)
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа)
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Николай Малышев/ТАСС
Алла Пугачева, 1983 год
Фото: Николай Малышев/ТАСС
Алла Пугачева, 1983 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Эстрадная певица, заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Эстрадная певица, заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Советская эстрадная певица Алла Пугачева
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Советская эстрадная певица Алла Пугачева
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год
Фото: Борис Бабанов/РИА Новости
Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год
Фото: Борис Бабанов/РИА Новости
Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год
Фото: Игорь Михалев/РИА Новости
Алла Пугачева, 1987 год
Фото: Игорь Михалев/РИА Новости
Алла Пугачева, 1987 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год
Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти
Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов
Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти
Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР, Народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР, Народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год