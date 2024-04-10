Mash: Ивлеева продала бар в центре Москвы почти сразу после открытия Mash: Ивлеева избавилась от доли в баре Nudles в центре Москвы

Telegram-канал Mash сообщает, что блогер Анастасия Ивлеева вышла из числа владельцев бара Nudles, который открылся всего несколько недель назад. По его данным, единоличным собственником заведения стал ресторатор Александр Пичугин.

Как выяснил канал, телеведущей принадлежало 20% компании-владельца бара в Столешниковом переулке ООО «Блеск». Теперь эта доля перешла к ее бизнес-партнеру.

Сам Пичугин подтвердил «Газете.Ru», что бар полностью принадлежит ему. Он объяснил, что у них с Ивлеевой действительно были планы на совместный бизнес, однако на данный момент проект заморожен. По словам предпринимателя, Nudles сейчас работает в тестовом режиме, официального открытия не было.

22 марта стало известно, что Ивлеева открыла бар в самом центре Москвы. Изначально в меню был целый набор алкогольных напитков, намекающих на «голую» вечеринку и последовавшие извинения. Среди пива, джина и других напитков фигурировали «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» или же «Коктейль с извинениями». Однако почти сразу после технического открытия из меню пропали все коктейли с отсылками к блогеру.

До этого выяснилось, что компания Анастасии Ивлеевой «Коленки пчелы», которая занимается производством чипсов и энергетиков, заработала за прошлый год 2,8 млрд рублей. Сама телеведущая обогатилась за счет продажи чипсов и газировки Easy Peasy на 93 млн рублей. Как отмечает канал, за год выручка предприятия Ивлеевой выросла больше чем на 500%.