«Переосмыслила выступления»: продюсер предрек Лолите большие перемены Продюсер Рудченко: Лолита хочет улучшить качество своих выступлений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита переосмыслила свои выступления и решила сделать акцент на технический райдер, чтобы улучшить качество исполнения, предположил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, артистка будет востребована на частных мероприятиях в майские праздники. Продюсер полагает, что Лолита хочет работать более качественно.

Лолита повышает цену и непосредственно делает акцент на технический райдер. Возможно, Лолита немного переосмыслила свои выступления и хочет делать еще более качественные выходы. Она дает акцент на техническое сопровождение. В себе она и так уверена, что отработает хорошо. Плюс технически ее выступления будут достойными. Мне кажется, Лолита востребована на частных мероприятиях, даже на майских корпоративах. Частные заказники у певицы появятся, — сказал Рудченко.

Telegram-канал Mash сообщил, что Лолита Милявская планирует вернуться к частным выступлениям в майские праздники. По его информации, после скандала с участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой и последующего затишья гонорар артистки увеличился до 5 млн рублей. Еще 500 тысяч рублей певица требует за технический райдер. В частности, Лолита готова выступить на корпоративе за городом, однако для этого там должна быть организована сцена и подготовлена аппаратура.