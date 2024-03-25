«Сама разберется»: Повереннова рассказала об отношениях с уехавшей дочерью Повереннова призналась, что не торопит дочь с рождением детей

Актриса Дарья Повереннова в интервью «Леди.Mail.ru» призналась, что не собирается торопить свою дочь Полину с рождением детей. По словам знаменитости, она считает свою наследницу взрослым человеком, который сам способен принимать решения. Известно, что 31-летняя дочь актрисы живет в Южной Корее, там она работает в одной из рекламных компаний.

Не вижу смысла поторапливать в этом плане — это только испортит отношения с ребенком. Я не из тех мам, кто давит на дочерей, — когда, мол, уже внуки. Считаю, что Полина взрослый человек и уж сама как-нибудь разберется в этом вопросе <...> Замуж пока не собирается, — поделилась Повереннова.

Вместе с тем актриса призналась, что отношения с дочерью у нее доверительные. Они общаются по видеосвязи или просто переписываются. По словам Поверенновой, они могут обсудить любые вопросы и являются настоящими подругами.

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