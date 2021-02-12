Дарья Повереннова вышла замуж за президента «Сколково»

https://static.news.ru/photo/9d59cf18-6f0b-11eb-8ae6-96000091f725_660.jpg Дарья Повереннова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дарья Повереннова вышла замуж за президента Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова. До этого 48-летняя актриса и 57-летний миллионер встречались восемь лет.

О своём втором браке актриса написала в Instagram. Также она опубликовала фото со свадьбы и видео танца с мужем под живую музыку.

Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли! С Днём всех влюбленных, друзья! — написала Повереннова.

instagram.com/dpoverennova

Свадьба проходила в Forum Restaurant & Bar в Сколкове. Гостей на торжестве было много. Подробности отношений Поверенновой и Шаронова неизвестны. Актриса не афиширует свою личную жизнь, только иногда публикует совместные фото с избранником.

Первым мужем Поверенновой был актёр Александр Жигалкин. Пара поженилась ещё в 90-х. В 1992 году у них родилась дочь Полина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Дарьи Поверенновой вышла замуж. Актриса уже сообщила поклонникам, что готова стать бабушкой.