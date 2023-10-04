Дебош и психиатрическая клиника: куда пропал Валерий Николаев, как он живет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерий Николаев

Актер Валерий Николаев известен по ролям не только в российских, но и в англоязычных картинах. Однако в последнее время он стал меньше сниматься и больше упоминается в СМИ как герой скандалов. Как сейчас живет артист и почему он лежал в психиатрической клинике?

Чем известен Валерий Николаев

Валерий Николаев родился 23 августа 1965 года в Москве. В школе учитель по литературе часто проводила театрализованные уроки, и мальчик заинтересовался актерской профессией.

Первая попытка поступления в театральные учебные заведения оказалась неудачной, и Николаев пошел учиться на экономический факультет Лесотехнического института. Проучившись там год, он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова. Его однокурсниками были Владимир Машков, Евгений Миронов и Ирина Апексимова.

Во время учебы Николаев проходил стажировку во Флоридском университете, изучал джаз, степ и американский театр.

В 1990 году он был принят на службу во МХАТ. Тогда же начал активно сниматься. Первая картина с его участием — «Ниагара». В 90-х Николаев больше снимался за рубежом, чем в РФ. Среди его работ в Голливуде — картины «Святой», «Терминал», «Поворот» и другие.

Слава пришла к артисту после выхода сериала «День рождения Буржуя». Позже он снимался в проектах «Родина ждет», «Дорогая Маша Березина», «Кино про кино».

Кроме того, Николаев сыграл в двух крупных европейских проектах, вышедших в Германии: боевике «Ледяная планета» и мелодраме «Дорога в облака». В 2006 году артист вместе с Натальей Орейро снялся в многосерийной мелодраме «В ритме танго».

На счету Николаева также две режиссерские работы. За фильм «Медвежья охота» он получил премию на кинофестивале «Золотой феникс» за лучший режиссерский дебют.

В 2008 году он основал свой продюсерский центр «Велес-фильм». Также он снимался в картинах «Умница, красавица», «Культ», «Муж во вызову», «Возмездие», «Ночь ее откровений» и принимал участие в программах «Цирк со звездами», «Ледниковый период», «Танцы со звездами».

Личная жизнь Валерия Николаева

Первой супругой Валерия Николаева была однокурсница Наталья Пирогова. Брак продлился всего год.

Второй избранницей актера стала коллега Ирина Апексимова. В 1995 году у пары родилась дочь Дарья. В 2000 году артисты расстались, но сумели сохранить дружеские отношения.

«Мы прожили с Николаевым хорошую совместную жизнь, у нас прекрасная дочь. И поводов быть врагами, к счастью, не нажили», — рассказывала Апексимова.

После развода Николаев в разные годы встречался с Дарьей Поверенновой и Любовью Тихомировой. В 2014 году он женился на воздушной гимнастке Эльмире Земсковой. В 2022 году у пары родился сын Никита.

В каких скандалах был замечен Николаев

С 2014 года имя Валерия Николаева стало чаще появляться в СМИ по скандальным поводам, а не в связи с новыми киноработами.

В 2016 году Николаев попал в ДТП в центре Москвы, наехав на пожилую женщину. Он скрылся с места аварии. Машина артиста была объявлена в розыск, нетрезвого водителя оштрафовали на 150 000 рублей.

Вскоре, скрываясь от полиции, Николаев задел своим авто сотрудника ГИБДД. Против актера возбудили уголовное дело, но в итоге его пересмотрели.

Спустя время Николаева лишили прав за выезд на встречную полосу, однако уже через несколько дней его арестовали за рулем собственного автомобиля и задержали на 15 суток. Спустя две недели после отбытия срока актер принес публичные извинения сотрудникам полиции, супруге, поклонникам и друзьям. Свое поведение он объяснил тяжелым периодом в жизни.

Почему Николаев лежал в психиатрической клинике

В феврале 2022 года стало известно, что Николаева доставили в психиатрическую клинику. Поводом для этого стало агрессивное поведение актера в одном из спецприемников Москвы, где он оказался после того, как его задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и без прав. Николаева попросили сдать анализы, которые показали, что он употреблял запрещенные вещества.

Тогда артист заявлял, что в камере у него случился конфликт с молодым человеком, который якобы облил его кипятком, что привело к сильным ожогам. Актер написал на обидчика заявление, отметив, что у него на 40% поражена кожа лица и рук. Он потребовал 10 млн рублей на пластическую операцию и столько же, чтобы компенсировать моральный ущерб. Позже выяснилось, что ожоги на теле оказались выдумкой знаменитости. У него диагностировали биполярное расстройство и принудительно поместили в психиатрическую клинику.

Николаев дал интервью Андрею Малахову после произошедшего и признался, что проблемы начались в 2016 году после смерти отца.

«Да, я долго находился в иллюзии, у меня были какие-то переживания, я их купировал, откладывая на потом. А когда у тебя болит, ты попадаешь в состояние депрессии... И тогда нужны люди, которые могут стабилизировать твое состояние. Нужны специалисты», — говорил он.

По его словам, именно нежелание обращаться к специалистам стало причиной ухудшения состояния. Актер начал пить, вести себя неадекватно и в итоге попал в психиатрическую клинику.

Николаев отметил, что этот опыт положительно повлиял на его жизнь, он многое переосмыслил и пришел к определенным выводам.

«Я недоработал с собой кое-что. Это помогло мне остановиться, обратиться за помощью к друзьям. Постепенно вырулить из этого. Не будь этой помощи, не знаю, что было бы», — признался артист.

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