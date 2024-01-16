Юрист рассказала, как заставить платежеспособного отца перечислять алименты Юрист Данилова: на неплательщика алиментов нужно подать в суд и идти к приставам

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Женщины имеют право подать в суд на платежеспособных отцов их детей, отказывающих в алиментах, рассказала NEWS.ru юрист Евгения Данилова. Она отметила, что таким мужчинам грозит ответственность — от штрафов и ограничения на выезд из России до уголовного преследования по ст. 157 УК РФ. По ее словам, сначала необходимо подать в суд заявление о взыскании алиментов, получить исполнительный лист либо судебный приказ, а потом отдать документ приставам.

После возбуждения исполнительного производства инструментов для взыскания алиментов становится еще больше: ограничение выезда из РФ, запрет на управление транспортными средствами — один из самых действенных, — подчеркнула Данилова.

Собеседница добавила, что если упомянутые меры не помогли, через два месяца с момента возбуждения исполнительного производства стоит написать заявление приставу о привлечении должника к административной ответственности. Юрист объяснила, что в данном случае должнику грозят обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, или наложение административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Если и это не помогло, ничего не остается, как привлечь должника к уголовной ответственности. Об этом прямо указывает статья 157 УК РФ. Не стоит также пренебрегать расчетом и взысканием неустойки, в моей практике задолженности составляли по несколько миллионов рублей. Приставы описывают имущество должника, и это, по моему мнению, тоже отличный вариант, чтобы заставить должника выполнять обязанность по содержанию ребенка, — отметила Данилова.

Юрист подытожила, что крайним вариантом остается лишение должника родительских прав при сохранении его обязанности выплачивать алименты, так как права детей не нарушаются.

В декабре прошлого года таможенные службы начали изымать у россиян загранпаспорта при попытке пересечь границу. Как стало известно, не выпустят из страны злостных должников. Закрыть выезд могут в случае, если долг гражданина РФ по штрафам превысит 30 тысяч рублей, а по алиментам — 10 тысяч. Россияне, которым ограничен выезд из страны из-за долгов, не обязаны сдавать загранпаспорт, подтвердили в ФССП. Решения по каждому случаю принимаются индивидуально.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил открывать детские сады при вузах. По его словам, туда молодые семьи могли бы отдавать своих детей. Депутат отметил, что при повышении рождаемости необходимо учитывать жизненные обстоятельства.