Звезда «Ментовских войн» Дмитрий Быковский: где сейчас, что говорил об СВО

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Дмитрий Быковский

Актер и шансон-исполнитель Дмитрий Быковский прославился благодаря сериалу «Ментовские войны». Чем сейчас занимается артист, в каких проектах он задействован, что известно о состоянии его здоровья?

Чем известен Быковский

Дмитрий Быковский-Ромашов родился 29 января 1969 года в Бишкеке.

В 1987–1989 годах проходил срочную службу в Советской армии. Служил в Венгрии в разведывательно-десантной роте отдельного разведывательного батальона. После демобилизации некоторое время работал у отца в кузне, потом разгружал вагоны, трудился асфальтоукладчиком и сапожником.

В начале 1990-х Быковский вместе с семьей переехал в Воронеж. Там он поступил на театральный факультет Воронежской государственной академии искусств. В 1998 году окончил Воронежскую государственную академию искусств (театральный институт) по специальности «актерское искусство».

В кино Быковский дебютировал в 1999 году в картине «Агент национальной безопасности». Также актер снимался в проектах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей — 5», «Ментовские войны», «Синдикат», «Я», «Край», «Белый тигр», «Братья по обмену», «Левиафан», «Великая», «Будь моим продюсером!», «Гоголь», «Обгоняя время», «Лихач», «Кунгур» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Быковского

Первой женой Дмитрия Быковского была врач-стоматолог. В 1989 году у пары родилась дочь Вероника, но в итоге брак распался. После развода бывшая супруга актера уехала работать в США и забрала наследницу с собой.

Вторая жена — Анна Побежимова. Быковский женился на ней в 1996 году. Также пара венчалась. В браке родился сын Ярослав. В 2006 году супруги развелись.

В 2008 году у Быковского родился сын Назар от избранницы Мадины Ворначевой. Спустя время женщина обвиняла артиста в том, что он не платит алименты. Он в свою очередь утверждал, что долгов по алиментам у него нет, так как он ежемесячно давал Ворначевой деньги. В 2016 году бывшая избранница актера подала на него в суд.

«Я просил Мадину: потерпи пару месяцев. Да, сейчас нет денег, потом я все заплачу. Но она сразу же побежала в суд», — объяснял Быковский.

Третья официальная супруга — подполковник полиции Наталья. В 2013 году у пары родилась дочь Аксинья.

Что известно о состоянии здоровья Быковского

В 2016 году на фоне скандала с бывшей возлюбленной Мадиной Ворначевой Дмитрий Быковский перенес инсульт. Актеру понадобилось три месяца, чтобы прийти в норму.

«Мы вернулись домой, перечитали исковое требование. Дима разволновался, и ему стало плохо», — рассказывала жена артиста.

Как Быковский поддерживает спецоперацию

В декабре 2023 года Дмитрий Быковский побывал в ДНР, где выступил перед бойцами отдельного разведывательного штурмового отряда «Борз» Добровольческого корпуса МО РФ.

Актер подчеркнул, что не первый раз поддерживал Донбасс. В конце 2022 года он тоже пел для участников спецоперации.

«Я поддержал участников СВО вместе со своим другом — музыкальным руководителем Виталием Игониным. Встречали тепло. Мы это делаем, что называется, для приближения мира», — рассказывал Быковский KP.RU.

Чем сейчас занимается Быковский

Дмитрий Быковский продолжает творческую деятельность.

В 2023 году он снялся в картинах «Год рождения» и «Кафе „Куба“». Также он озвучил мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли».

Сейчас в кино идет фильм «Золото Умальты» с участием Быковского. Помимо этого, в скором времени должен выйти сериал «Буровая», в котором тоже сыграл артист.

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