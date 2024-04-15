Стала известна сумма иска Чекалина к Лерчек по разводу SHOT: Артем Чекалин предъявил к блогеру Лерчек иск на 1,2 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артем и Валерия Чекалины

Telegram-канал SHOT сообщает, что блогер Артем Чекалин предъявил к супруге Валерии, известной как Лерчек, иск на 1,2 млрд рублей. По словам источника канала, супруги делят имущество, среди которого оказался Bentley Continental GT 2021 года за 30 млн рублей.

Как пишет SHOT, у супругов также есть четыре квартиры в Москве и две в Тольятти. По сведениям канала, иск Чекалин подал к жене 12 апреля, его зарегистрировал Симоновский суд Москвы. В картотеке подтверждается, что супруги делят совместно нажитое имущество.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Лерчек отказалась «идти на мировую с мужем». Отмечается, что блогер не пришла на заседание суда по разводу и прислала адвоката. По информации канала, он считает, что шансов на сохранение семьи нет. Mash также уточнил, что Чекалина на заседании тоже не было.

Известно, что инициатором развода стала Лерчек, она подала на него в марте этого года. Позже она опубликовала в своих соцсетях видео, в котором в слезах рассказала, что «выходит из отношений» с Чекалиным, несмотря на троих детей. По словам блогера, она сделала все, чтобы сохранить брак, но супруг не оценил ее усилий. Лерчек также заверила, что не будет устраивать скандалов, потому что уважает партнера.