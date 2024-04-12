Актер Иван Оганесян: что говорил об СВО, как связан с Украиной, кто жена

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Иван Оганесян

Актер Иван Оганесян активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни, где живет артист?

Чем известен Оганесян

Иван Оганесян родился 9 марта 1973 года в Саратове. Жил в Батуми, Ереване и многих других городах.

«Просто мы долгое время были без жилья, и денег, которые оказались на руках, хватило только на квартиру под Иваново», — вспоминал он.

Оганесян занимался музыкой. С 14 лет жил и учился в Минске, где был интернат при музыкальной школе.

«В 14 лет я уехал в Минск. Почему-то именно этот город возник в голове моей мамы — там жили то ли родственники, то ли знакомые, от которых она узнала, что в белорусской столице есть потрясающий педагог. И я отправился к нему поступать. Жил в интернате, учился, играл, даже подавал надежды», — отмечал Оганесян.

В 1989 году поступил в Московскую Центральную музыкальную школу при столичной консерватории. Потом выбрал музыкальный факультет РАТИ при Российской академии театрального искусства, откуда перевелся на актерский курс режиссерского факультета.

«Я не хотел до конца дней зарабатывать себе на жизнь игрой на виолончели. Мне была интересна профессия актера», — объяснял он.

Во время учебы в РАТИ начал играть в театре Романа Виктюка. Потом в Москву приехали агенты из израильского театра «Гешер», он прошел кастинг, бросил учебу и поехал в Израиль. Однако через неделю вернулся.

«Долгая история и неинтересная, все дело в документах. Суть в другом — я вернулся, а мосты-то все сожжены», — рассказывал актер.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Иван Оганесян

РАТИ он так и не окончил.

В кино Оганесян дебютировал в 2003 году в сериале «Желанная». Также артист снимался в картинах «Виола Тараканова», «Персона нон грата», «Мужская интуиция», «Уравнение со всеми известными», «Крем», «Нелюбимый», «Москва. Три вокзала», «Нюхач», «Министерство», «Гражданин Никто», «Три дня на любовь», «18-летний олигарх», «Дьявол кроется в мелочах» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Оганесяна

Первой женой Иван Оганесяна была экономист Анна. В паре родилась дочь Олеся.

«Супруга ушла к другому мужчине. Конечно, мне было тяжело, хотелось сохранить семью. Но... Что я мог сделать?» — вспоминал он.

Сейчас бывшая супруга Оганесяна вместе с дочкой живет и работает в Лондоне.

Второй женой актера стала парикмахер Елена, с которой он познакомился во время съемок, проходивших в Киеве. Елена родилась на Украине, где навещала родителей, но сама в то время жила в Латвии.

В 2015 году у супругов родились девочки-близняшки — Александра и Евгения. Также Оганесян воспитывает двух дочерей Елены от первого брака.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Иван Оганесян

Что Оганесян говорил о теракте на Дубровке

Иван Оганесян играл в мюзикле «Норд-Ост». Он принимал участие в выступлении 23 октября 2002 года, когда случился теракт. Вместе с другими людьми актер трое суток провел в заложниках.

«26 октября — мой второй день рождения, я отмечаю, конечно, насколько имею право, сам с собой — я вышел живым, могу общаться с друзьями и родными. Этого всего могло не быть», — вспоминал Оганесян.

Как Оганесян поддерживал участников СВО

Иван Оганесян не смог присутствовать на церемонии награждения Первой национальной премией «СВОИМ», однако в видеообращении поблагодарил участников спецоперации, чье мужество и отвага привели к уничтожению танков Leopard.

«Вы — наша надежда и наша опора. Сложно подобрать слова. Через что вы проходите — даже не представляю. Низкий вам поклон. Бесконечная надежда, бесконечная вера в то, что вы перемолотите всю эту гадость, которая снова появилась на нашей земле. Спасибо огромное, дорогие наши! Верю в вас и благодарю вас», — говорил актер.

Чем сейчас занимается Оганесян, где живет

Иван Оганесян продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Мужской сезон» и «Наследник».

В 2023 году артист снялся в комедии «На Рубле без рубля». В 2024 году вышел мини-сериал «Муж на полтора часа» с его участием.

Также в скором времени можно будет посмотреть сериал «Последний из стаи», в котором тоже снимался Оганесян.

Сейчас актер фактически живет на три страны: его жена с детьми находятся в Латвии, а сам он часто снимается в России и Белоруссии.

«Я могу сказать, что для меня дом там, где моя семья. Даже если мы находимся в отеле. И стабильность — это также семья. А остальные сосредотачиваются вокруг нее. И разбить этот оплот в моем случае нельзя», — говорил он.

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