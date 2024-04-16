«Не играть главные роли — унижение»: куда пропала актриса Дарья Циберкина

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Актер Михаил Боярский (Эраст Петрович), Дарья Циберкина (Нина Леонидовна) в сцене из спектакля «В этом милом старом доме»

Актриса Дарья Циберкина последний раз снималась в кино в 2021 году. Куда пропала артистка, чем она занимается сейчас, в каких проектах задействована?

Чем известна Циберкина

Дарья Циберкина родилась 26 июля 1987 года в Феодосии. В раннем детстве вместе с семьей переехала в Санкт-Петербург.

В 2007 году окончила СПБГАТИ (сейчас — РГИСИ). После этого была принята в труппу Театра имени Ленсовета, где служит до сих пор.

В кино Циберкина дебютировала в 1999 году в картине «Агент национальной безопасности». Также актриса снималась в лентах «Анна Каренина», «Морфий», «Объявлены в розыск», «Улицы разбитых фонарей 9», «Одну тебя люблю», «Золотой капкан», «Часы любви», «Шаман», «Любовь и разлука», «Ветер северный», «Я отменяю смерть», «Морские дьяволы», «Дружина», «Обгоняя время», «Обратные реакции» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 30 работ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о личной жизни Циберкиной

Дарью Циберкину подозревали в романе с актером Антоном Гуляевым, с которым она вместе снималась в картине «Морские дьяволы». Однако в жизни их связывают только рабочие отношения.

Муж актрисы — композитор Максим Кошеваров. Именно он написал музыку к фильмам «Морские дьяволы. Смерч» и «Одну тебя люблю» с ее участием. Пара познакомилась на дне рождения режиссера Алексея Козлова.

По данным некоторым СМИ, пара развелась, однако сама Циберкина свою личную жизнь не комментирует и ее подробности не раскрывает.

Какая вредная привычка была у Циберкиной

Дарья Циберкина рассказывала, что долгое время курила, как и почти все ее коллеги-театралы, но в итоге смогла избавиться от вредной привычки.

«Лучше всего бороться с курением с помощью рекламы и телевидения. Уже сейчас положительные герои наших сериалов не имеют вредных привычек, и мне кажется, это должно работать — злой дядя курит, а добрый — нет», — делилась она.

Чем сейчас занимается Циберкина

Дарья Циберкина последний раз снималась в кино в 2021 году — тогда вышла комедия «5 недель» с ее участием.

При этом актриса продолжает играть в Театре им. Ленсовета. Сейчас она задействована в спектаклях «Без вины виноватые», «В этом милом старом доме», «Пушкин и К. Метель. Выстрел», «Жизнь — сапожок непарный», «Вишневый сад» и «Земля Эльзы».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Бывают артисты, для которых играть не главные роли это унижение. Но я считаю, что театру лучше знать, как должно быть», — говорила Циберкина.

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