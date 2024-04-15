«В голове бардак»: Лерчек показала, чем занимается на фоне развода Блогер Лерчек рассказала о сложном эмоциональном состоянии из-за развода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лерчек (Валерия Чекалина)

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвала свое эмоциональное состояние на фоне развода с мужем сложным, а также подчеркнула, что в голове у нее «бардак». Чекалина вышла в эфир с улыбкой на лице, рассказывая о запуске своего нового марафона. Позже блогер призналась, что из-за переживаний у нее все валится из рук, показав разбитое яйцо на полу. Чекалина также пообещала, что скоро «возьмет себя в руки».

Мне реально кажется, что я все плохо делаю. Сложное эмоциональное состояние, и я как будто выпадаю периодически. Мне кажется, что как-то все порвано, сумбурно... Потому что в голове какой-то бардак непонятный. Но я исправлюсь, — пообещала Лерчек подписчикам.

Ранее стало известно, что Лерчек подала на развод в марте 2024 года. 12 апреля 2024 года выяснилось, что супруги будут делить имущество и накопления в в Симоновском суде Москвы.Чекалин подал исковое заявление к супруге на сумму 1 млрд 250 млн 968 тысяч рублей. Он также хочет взыскать с нее госпошлину в размере 60 тысяч рублей и автомобиль Bentley Continental стоимостью более 29 млн рублей. В картотеке суда подтверждается, что супруги делят совместно нажитое имущество.

До этого Лерчек опубликовала в своих соцсетях видео, в котором в слезах рассказала, что «выходит из отношений» с Чекалиным, несмотря на троих детей. По словам блогера, она сделала все, чтобы сохранить брак, но супруг не оценил ее усилий. Лерчек также заверила, что не будет устраивать скандалов, потому что уважает партнера.