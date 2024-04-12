«Лед 3», фильм Пригожина, Украина: как живет актриса Марина Денисова

Фото: Социальные сети

Марина Денисова

Актриса Марина Денисова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, почему внесена в черный список Украины, как связана с бизнесменом Евгением Пригожиным?

Чем известна Денисова

Марина Денисова родилась 21 марта 1983 года в Нойштрелитце в семье военного. Позже семья переехала в Белоруссию.

В 2004 году Денисова окончила Белорусскую государственную академию искусств по специальности «актриса театра и кино».

Дебют в кино случился в картине «Бабий Яр». Также Денисова снималась в проектах «Мужчины не плачут 2», «Вызов», «Я сыщик», «Гадание при свечах», «Навигатор», «Месть», «Икорный барон», «Не уходи», «Она не могла иначе», «Сила Веры», «Хочу замуж», «Ментовские войны 8», «Отогрей мое сердце», «Березка», «Пять лет спустя», «Святая ложь», «Солнцепек», «Курорт цвета хаки», «Кукловод» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Денисовой

Первым мужем Мариной Денисовой был Александр Бондарев. В браке родился сын Роман, но вскоре супруги развелись.

Сейчас актриса замужем за оператором Геннадием Немых. Она приняла дочь супруга Екатерину от первого брака и воспитала девочку, как родную.

Фото: Социальные сети Марина Денисова и Александр Бондарев

Как Денисова связана с Пригожным

В 2021 году Марина Денисова снялась в картине Евгения Пригожина «Солнцепек». Фильм рассказал о начале военного конфликта в Донбассе в 2014 году.

«Мне роль понравилась сразу. Я понимала, как ее можно сыграть. У меня отец воевал в Афгане, а мама ждала его, поэтому я знаю, что такое война. Но тем, кто с этим не сталкивался, играть было сложно. С другой стороны, у нас был прекрасный режиссер Максим Бриус, который делал акцент на людях, оказавшихся в определенных обстоятельствах. С его помощью и я поняла свою роль еще глубже», — длилась Денисова.

Она отмечала, что впечатления от съемок ленты были тяжелыми.

«Наши бабушки и дедушки говорили: „Лишь бы не было войны“. И на съемочной площадке ты осознаешь значение этих слов в полной мере. После команды „Камера, мотор“ все становится реальным, и ты переживаешь это по-настоящему. На съемках действительно были взрывы. Страшно, конечно. Не хотелось бы пережить такое в реальности. Наверное, для этих целей и снимается такое кино», — добавила артистка.

Почему Украина внесла Денисову в черный список

После выхода «Солнцепека» Марина Денисова попала в черный список Украины. Ей запретили въезд в страну.

Также в перечне оказались другие актеры фильма, среди которых Александр Бухаров, Владимир Ильин, Алексей Кравченко и Максим Дахненко. Помимо этого, в список занесли режиссеров, продюсеров и операторов ленты.

Чем сейчас занимается Денисова

Марина Денисова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Ревизор», «Воробьиная ночь», «Собака на сене», «Беда от нежного сердца», «Не покидай меня», «Рядовые» и «Ромео и Джульетта».

В 2023 году артистка снялась в мини-сериале «Сато». Сейчас в прокате идет фильм «Лед 3» с ее участием.

Также в 2024 году вышла картина «Панчер» с ее участием. Помимо этого, в ближайшее время можно будет увидеть сериал «Тайга», в котором тоже снялась Денисова.

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