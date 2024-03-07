Психолог предположила, как Анне Хилькевич за два дня удалось бросить курить Психолог Макаренко: для Хилькевич спасением от курения стала молитва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич смогла за два дня бросить курить благодаря железной воле, кроме того, ее вредная привычка могла быть вызвана стрессом, считает психолог Мария Макаренко. Как отметила специалист, вполне реально резко отказаться от никотина, для этого нужны сила воли, мотивация и новый способ расслабления.

Ранее Хилькевич рассказала, что ей удалось бросить курить за два дня. По ее словам, как только накатывало желание затянуться, она «обращалась к высшим силам, соединялась и молилась». Некоторые поклонники усомнились в правдивости ее слов.

Курение — это всегда про тревожность и невроз. Когда человек «дымит», он делает глубокие вдохи и таким образом расслабляется, погружается в медитативное состояние, разгружает психику. Чтобы бросить вредную привычку, нужно, в первую очередь, понять: «Каким еще образом я могу расслабиться?» Для Анны спасением стала молитва, — высказалась психолог.

Как пояснила Макаренко, после преодоления психологической зависимости наступает период преодоления физической потребности в табаке. Мозгу нужно время, чтобы привыкнуть жить без никотина. Этот этап напрямую зависит от силы воли человека. У Хилькевич она «железная», поэтому ей удалось так быстро перенастроить свои нейронные связи, считает психолог.

Курение — это социальная история. Поэтому большинство людей начинают дымить в подростковом возрасте, когда хочется стать «своим в тусовке». С возрастом эта потребность снижается, — добавила специалист.

Врач-стоматолог Алина Болатаева ранее заявила, что ежедневное курение вейпов может стать причиной серьезных стоматологических проблем, вплоть до выпадения зубов. По ее словам, пародонт, то есть ткани, окружающие зуб, чрезвычайно восприимчив к агрессивному воздействию химических соединений, содержащихся в дыму.