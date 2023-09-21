Стоматолог рассказала, как курение вейпов отражается на зубах Стоматолог Болатаева: курение вейпов чревато выпадением зубов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежедневное курение вейпов может стать причиной серьезных стоматологических проблем, вплоть до выпадения зубов, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-стоматолог Алина Болатаева. По ее словам, пародонт, то есть ткани, окружающие зуб, чрезвычайно восприимчив к агрессивному воздействию химических соединений, содержащихся в дыму.

Ежедневное курение вейпов может привести к изменениям пародонта. Результатом этого может стать довольно быстро прогрессирующий пародонтит и, как следствие, выпадение зубов в последующем, — подчеркнула специалист.

Также она отметила, что курение вейпов может приводить к деминерализации эмали в пришеечной области, особенно у передних зубов на нижней челюсти, в результате чего эмаль сначала истончается, а затем там возникает кариес. Это происходит из-за содержания в дыму вейпов пропиленгликоля и глицерина, а также различных красителей и подсластителей.

Кроме того, курение вейпов провоцирует снижение количества слюны, а это способствует размножению бактерий, вызывающих кариес, добавила Болатаева.

Окружающая среда становится для них более питательной, естественная гигиена затрудняется. При этом значительно истончается защитная пленка из компонентов слюны и минералов, которая обычно находится на поверхности эмали. Все это в совокупности способствует быстрому развитию кариеса, — рассказала стоматолог.

Ранее стоматолог-гигиенист Анастасия Бородина предупредила, что при чистке зубов нельзя глотать пасту. По словам специалиста, в ней содержатся фториды, которые могут негативно сказаться на когнитивных способностях человека и разрушить нервные ткани.