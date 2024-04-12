Молодой возлюбленный, болезнь сына, избиение: где сейчас Евгения Осипова

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Евгения Осипова

Актриса Евгения Осипова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни, чем болеет сын артистки?

Чем известна Осипова

Евгения Осипова родилась 24 мая 1986 года в Туле. Окончила ГИТИС.

«Я хоть и люблю свой родной город, но Тула 90-х — это не для слабонервных. Мое детство прошло на ее наркоманских окраинах», — вспоминала она.

В кино Осипова дебютировала в 2004 году в сериале «Дорогая Маша Березина». Также артистка снималась в картинах «Холостяки», «Доярка из Хацапетовки», «Рыжая», «Доярка из Хацапетовки — 2. Вызов судьбе», «Башня», «Закрытая школа», «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Башня. Новые люди», «Карпов. Сезон третий», «Вторая жизнь», «Машкин дом», «Когда солнце взойдет», «Жена по обмену», «Заложники», «Я заберу твою семью» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Какая трагедия случилась в жизни Осиповой

У Евгении Осиповой рано умер папа. Она рассказывала, что в частности из-за этого стала актрисой.

«Когда мне исполнилось восемь, дома случилась беда. Тот вечер до сих пор в памяти. Папа пришел с работы, поцеловал меня и сказал: „Я помоюсь и пойдем гулять с собакой“. В ванной зашумела вода, потом он крикнул, чтобы мама принесла полотенце. И все. Мама стучит в дверь, папа не открывает. Мама громче — из-за двери ни звука. Позднее нам сказали, что его смерть была мгновенной — оторвался тромб и закупорил артерию. А было ему всего 30. Большой, красивый, мускулистый. Мама с 28 лет — вдова. Если бы не папина смерть, жизнь моя сложилась бы иначе. Ни в какие актрисы я бы не пошла. Он меня так любил, что никуда бы от себя не отпустил. Кощунственно так говорить, но своей смертью папа как бы дал мне волю», — объясняла артистка.

Что известно о личной жизни Осиповой

Евгения Осипова была замужем за кинооператором Анатолием Симченко. Они познакомились на съемках сериала «Башня».

«У нас с Игорем Матвеевичем Костолевским по сценарию любовь. Мы долго думали, как проявляется любовь взрослого, в годах, мужчины и молоденькой девчонки, которую играю я. Он настаивал, что надо играть глубоко, обойтись без банальных постельных сцен и даже без поцелуев. Тогда режиссеры шепотом сказали мне: „Надо его соблазнить, поцеловать перед камерой“. Первый дубль: я кидаюсь в объятия Игоря Матвеевича, пытаясь его поцеловать. Не получается. Второй дубль: то же самое. Только в третий раз я смогла подскочить к нему и страстно впиться в губы. Ему ничего не оставалось делать, как ответить на мой поцелуй. Съемочная группа нам зааплодировала. Все, кроме Анатолия…» — вспоминала актриса.

В 2012 году Осипова и Симченко поженились. В браке родились сын Максим и дочь София. В 2022 году супруги развелись.

В 2023 году артистку заметили на катке на Красной площади с молодым человеком. По данным StarHit, избранником Осиповой стал 18-летний продюсер и журналист Андрей Карпов, известный под ником Гликоген-ТВ.

«Евгения и Андрей вели себя как пара, держались за руки, парень ее постоянно обнимал, прицеловывал. Вместе с ними были и дети Осиповой, он и с ребятишками прекрасно играл, видно, что уже давно знакомы и дружат», — заявил источник StarHit.

Чем болеет сын Осиповой

Евгения Осипова признавалась, что ее сын Максим болеет сахарным диабетом первого типа. Сейчас она рассказывает истории о материнстве, помогает распространять информацию о диабете и подчеркивает, что даже с таким заболеванием можно вести полноценную жизнь.

В программе «Звезды сошлись» актриса сообщила, что завела минипига по кличке Булка, чтобы порадовать наследника. Она подарила сыну питомца после выписки из больницы, где он проходил сложное лечение.

«Мы живем с ней в квартире в центре. С ней можно полежать на диване. Она большой любитель поваляться, поспать на подушках. Я всю жизнь мечтала, и как-то сын смотрел видео, а я ему говорю: „Я бы такого хотела“. У сына сахарный диабет. Диагноз поставили год назад», — отметила Осипова.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Евгения Осипова

Что известно об избиении Осиповой

В 2018 году Евгению Осипову избили во дворе собственного дома в Москве. По словам источника, во время дружеской вечеринки актриса вступилась за свою подругу, которой наносил побои муж. Тогда агрессивный мужчина напал и на Осипову.

Осипова зафиксировала побои в травмпункте. С тяжелыми травмами ее отправили в больницу, где врачи диагностировали сотрясение головного мозга и несколько ссадин. По факту нападения было возбуждено административное дело.

Чем сейчас занимается Осипова

Евгения Осипова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Жениться нельзя расстаться» и «Чудо в большом городе».

В 2023 году актриса снялась в фильме «СольФасоль». В скором времени также должны выйти сериалы «Нерожденная» и «Чужие люди» с ее участием.

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