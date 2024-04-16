Фитнес-тренер назвал лучшие способы похудеть и развить выносливость Фитнес-тренер Каневский: жир лучше всего сжигают бег и плавание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жир лучше всего сжигают кардиотренировки с неизменяемым пульсом, например, бег и плавание, рассказал в беседе с NEWS.ru фитнес-тренер Эдуард Каневский. Но вне зависимости от физических нагрузок похудение тесно связано с изменением питания, предупредил специалист.

Похудение вне зависимости от физических нагрузок тесно связано с изменением питания. Без этого результата не достичь, в частности, при снижении употребления углеводов и жиров, — подчеркнул Каневский.

По словам фитнес-тренера, при некоторых упражнениях организм начинает сжигать подкожную клетчатку. Самым эффективным методом он назвал равномерный непрерывный метод нагрузки, при котором человек «работает в зоне сжигания жира» 45 — 60 минут.

То есть — это кардиотренировка с неизменяемым пульсом, бег, плавание и т.д. Другие методы, такие как кроссфит, групповые единоборства повышают координацию, общую выносливость, структуру мускулатуры, но будут менее эффективными для похудения по сравнению с кардиотренировками, — объяснил Каневский.

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