Россиянам рассказали, как избавиться от выпирающего живота Врач Этлис: чтобы убрать выпирающий живот, нужно нормализовать режим сна

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Чтобы убрать выпирающий живот, нужно скорректировать рацион питания, нормализовать режим сна и исправить осанку, рассказала Пятому каналу врач-терапевт, нутрициолог кандидат медицинских наук Юлия Этлис. По словам медика, чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо сначала выявить причину ее возникновения.

Если живот стал выпирать из-за нарушения обмена веществ, например из-за инсулинорезистентности, нужно сдать кровь на анализы, объяснила врач. Прежде всего необходимо пересмотреть свой образ жизни и нормализовать питание, отказаться от сладостей и простых углеводов.

Терапевт отметила, что стресс и нарушение сна тоже влияют на увеличение живота. Нужно снизить уровень стресса, например, с помощью дыхательных гимнастик, медитаций. Важно также заниматься физической активностью и нормализовать режим сна.

Кроме того, выпирающий живот может появиться из-за воспаления кишечника, поэтому нужно придерживаться правильного рациона питания и есть блюда, которые меньше всего подвергаются обработке, добавила Этлис. Если причина увеличенного живота в гормональных нарушениях, то лучше обратиться к эндокринологу, который поможет скорректировать рацион.

На проблему с животом может указывать и искривление позвоночника, подытожила нутрициолог. Необходимо исправить осанку, тогда уйдет и живот. Для этого можно выполнять специальные упражнения, но избегать тяжелых физических нагрузок.

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