Диетолог раскрыла опасность марафонов для похудения Диетолог Макиша: после марафона похудения человек не сможет сохранить результат

Существует большое количество различных марафонов для похудения, однако они могут сформировать негативный опыт и демотивировать человека, рассказала в беседе с «ФедералПресс» врач-диетолог Марина Макиша. По ее словам, такие марафоны — одноразовая история.

Даже если человек похудеет на марафоне, то потом все равно не сможет сохранить результат. Потому что его этому просто не научили. Соответственно, за несколько таких марафонов у человека формируется негативный опыт, который очень демотивирует, — отметила врач.

Специалист уточнила, что такой марафон работает один раз, потому что людей не учат, как правильно создавать самостоятельный план питания. Нутрициолог просто передает участнику курса готовый режим, которому он должен следовать, что чаще всего приводит к дальнейшему набору веса.

Марафон должен учить разрабатывать собственный план питания, а также различать углеводы и белки, только тогда он будет полезным, добавила Макиша.

Ранее диетолог Дмитрий Семирядов заявил, что главная ошибка худеющих — не учитывать первопричину набора лишнего веса. Кроме того, важно не худеть в одиночестве и правильно рассчитывать баланс белков, жиров и углеводов.