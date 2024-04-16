Актриса Юлия Майборода: где снимается сейчас, что известно о личной жизни

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Актриса Юлия Майборода

Актриса Юлия Майборода продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни и семье?

Чем известна Майборода

Юлия Майборода родилась 7 ноября 1980 года в Ростове-на-Дону.

Ее мать — художница Ольга Садовская, отец — философ и изобретатель Александр Майборода. Прадед актрисы по папиной линии принимал участие в строительстве автомобильного завода в Днепропетровске и был там главным инженером.

Дед — кандидат технических наук, преподавал в МАДИ. Бабушка была журналистом. Предки артистки по материнской линии тоже примечательны: ее прадед служил таможенником и получил из рук Николая II медаль за усердие, дедушка был журналистом в Ростове-на-Дону и знал семь языков, а бабушка работала биохимиком.

В детстве Майборода занималась верховой ездой, танцами и рисованием, но делать это своей профессией не решилась.

«Думаю, потому что мне этого мало. Мне мало холста, мне нужны все средства выразительности. И главное, мне хочется видеть людей вокруг. Творчество должно быть связано со многими людьми. Но рисовать я все равно люблю, и, когда я одна, я могу это делать», — объясняла она.

В 2002 году окончила Театральный институт им. Б. В. Щукина (бывшее Щукинское училище).

После окончания была принята в труппу театра «Трагифарс», затем служила в ряде других театрах («У Никитских ворот», «Сатирикон», Московском драматическом).

В кино Майборода дебютировала в 2005 году в сериале «Адъютанты любви». Также артистка снималась в картинах «Черная богиня», «Сумасшедший день», «Клуб», «Контрольный поцелуй», «Женские истории», «Крем», «Афганистан. Точка невозврата», «Карпов», «Карпов. Сезон второй», «Карпов. Сезон третий», «Ради любви я все могу», «Алмазы Цирцеи», «Учителя», «Милиционер с Рублевки», «Братья», «Приставы» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 50 работ.

«Если сериалы снимают, значит, это кому-нибудь нужно. Это востребованный жанр. Есть люди, которым интересно день за днем прослеживать судьбу человека, постепенно. Мои знакомые, мои бабушки смотрят сериалы, для них это неотъемлемая часть жизни. Фильм, какой бы хороший он ни был, он прошел — и все. А у них потребность каждый день сопереживать героям, что-то обсуждать. И если в жизни не хватает каких-то острых ощущений, они могут их получить, могут научиться философски относиться к своей жизни, следя за чужой», — говорила актриса.

Подробности личной жизни Майборода не раскрывает. По данным СМИ, она не замужем. Детей у 43-летней артистки тоже нет.

Чем сейчас занимается Майборода

Юлия Майборода продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актриса снялась в сериале «Банда „ЗИГ ЗАГ“». В скором времени также должна выйти лента «Украденные мечты» с ее участием.

«По контракту мы не должны разглашать суммы гонораров, так что цифрами никто не меряется. На самом деле сейчас много проектов, где главные роли у женщин. Да и сложно завидовать тому же Володе Веревочкину, который бегает по крышам и исполняет много других трюков. Я, наоборот, думаю: „Слава богу, что я не бегаю по крышам“. А если говорить про зрительскую любовь, поклонницы, конечно, ярче выражают эмоции, поэтому может казаться, что мужчин-актеров больше любят, но на самом деле это не так», — рассказывала Майборода.

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