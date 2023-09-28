«Сатирикон» откроет новый сезон премьерой венецианской комедии Гольдони В «Сатириконе» состоится премьера пьесы Гольдони «Четыре тирана»

Фото: Пресс-служба театра «Сатирикон»

Театр «Сатирикон» откроет новый сезон венецианской пьесой «Четыре тирана», поставленной по комедии Карло Гольдони. Режиссер Константин Райкин рассказал, что главной темой пьесы является борьба между людьми, которые хотят жить настоящим и будущим, и теми, кто застрял в прошлом.

Эта пьеса про борьбу между людьми, которые хотят жить настоящим и будущим и теми, кто живет прошлым и борется с этим будущим. Это железно написано в словах у Гольдони. Эти четыре тирана отстаивают угрюмые кондовые правила, хотят продлить их как можно дольше и никоим образом не пустить ничего свежего, живого, радостного, — пояснил режиссер.

Действие пьесы разворачивается во время венецианского карнавала в домах местных жителей. Жены и дети начинают искать способ, как противостоять отцам и мужьям, которые вводят строгие законы. Разрешить конфликт удается супруге одного из тиранов синьоре Феличе.

На сцене появятся как молодые артисты театра, недавно приглашенные в труппу, так и ведущие мастера «Сатирикона». Актеры работают на стыке психологического театра и комедии, а воссоздать атмосферу венецианского быта помогает музыкальный оркестр, сопровождающий пьесу.

В «Сатириконе» имени Аркадия Райкина 8 сентября состоялся сбор труппы. Худрук театра Константин Райкин рассказал о спектаклях, которые представят зрителям в течение 85-го сезона. По его словам, количество постановок на Малой сцене уменьшится.