Театр «Сатирикон» откроет новый сезон венецианской пьесой «Четыре тирана», поставленной по комедии Карло Гольдони. Режиссер Константин Райкин рассказал, что главной темой пьесы является борьба между людьми, которые хотят жить настоящим и будущим, и теми, кто застрял в прошлом.
Эта пьеса про борьбу между людьми, которые хотят жить настоящим и будущим и теми, кто живет прошлым и борется с этим будущим. Это железно написано в словах у Гольдони. Эти четыре тирана отстаивают угрюмые кондовые правила, хотят продлить их как можно дольше и никоим образом не пустить ничего свежего, живого, радостного, — пояснил режиссер.
Действие пьесы разворачивается во время венецианского карнавала в домах местных жителей. Жены и дети начинают искать способ, как противостоять отцам и мужьям, которые вводят строгие законы. Разрешить конфликт удается супруге одного из тиранов синьоре Феличе.
На сцене появятся как молодые артисты театра, недавно приглашенные в труппу, так и ведущие мастера «Сатирикона». Актеры работают на стыке психологического театра и комедии, а воссоздать атмосферу венецианского быта помогает музыкальный оркестр, сопровождающий пьесу.
В «Сатириконе» имени Аркадия Райкина 8 сентября состоялся сбор труппы. Худрук театра Константин Райкин рассказал о спектаклях, которые представят зрителям в течение 85-го сезона. По его словам, количество постановок на Малой сцене уменьшится.