Театральный институт имени Щукина будет сотрудничать с латвийским театром

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал в беседе с NEWS.ru, как в начале 1990-х вместе с Юрием Лужковым, занимавшим тогда пост мэра Москвы, спас жизнь художественного руководителя театра Марка Захарова. Столичный градоначальник выполнил просьбу Марка Варшавера и отдал распоряжение помочь режиссёру отправиться в Германию и оплатить его срочную операцию на сердце. Расходы на лечение Марка Захарова за границей составили 100 тысяч долларов. Помощь немецких медиков, по словам Марка Варшавера, позволила худруку «Ленкома» прожить «дополнительно более 26 лет».

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал в беседе с NEWS.ru, как в начале 1990-х вместе с Юрием Лужковым, занимавшим тогда пост мэра Москвы, спас жизнь художественного руководителя театра Марка Захарова. Столичный...