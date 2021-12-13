Театральный институт имени Щукина будет сотрудничать с латвийским театром
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:25, 13 декабря 2021
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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Ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев и председатель правления Даугавпилсского театра Олег Шапошников подписали договор о сотрудничестве, сообщает argumenti.ru. Князев заявил о намерении обмениваться творческими идеями, привлекать большее число иностранных абитуриентов и продолжать развивать национальный театр.
Нам очень приятно стать партнёрами Даугавпилсского театра в реализации долгосрочной программы развития. Такой смелый шаг в Прибалтику мы делаем, чтобы способствовать продвижению вахтанговской методики преподавания театрального искусства в зарубежных странах. Мы сотрудничаем не первый год, но только сейчас, в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», у нас появилась возможность придать мощный импульс нашей совместной деятельности, — сказал он.
Ректор отметил, что взаимное стремление к сотрудничеству от латвийских коллег — это приятно.
Ранее Театральный институт имени Бориса Щукина стал одним из российских вузов, в которых можно бесплатно получать второе высшее образование в области искусств. Поступление будет осуществляться на тех же условиях, что для абитуриентов, поступающих в вуз впервые. Так, претендентам будет предложено пройти творческий конкурс и профессиональные испытания, а также собеседование.