Филипп Киркоров: последние новости 17 апреля, Бузова, письма Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров посылал телеграммы Алле Пугачевой. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, почему он покинул шоу «Сокровище императора»?

Что Киркоров присылал Пугачевой

Певица Лолита Милявская в YouTube-шоу Ксении Собчак рассказала о своей поездке в Швейцарию вместе с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Она отметила, что во время путешествия узнала много нового и интересного о Примадонне.

По словам Лолиты, Филипп Киркоров, который в тот момент был мужем Пугачевой, каждое утро присылал ей телеграммы по факту, даже находясь в Москве.

Поздравил ли Киркоров Пугачеву с юбилеем

15 апреля Алла Пугачева отметила 75-летний юбилей. Филипп Киркоров не поздравил ее в соцсетях, хотя раньше не единожды посвящал ей посты.

Помимо этого, недавно поп-король пошутил над бывшей женой во время выступления в шоу «Звезды». Он назвал Примадонну бабушкой, однако затем поправил себя.

«У меня бабушка, знаешь, как говорила? „Не ойкай — не рожаешь“. А еще одна бабушка... Не бабушка, а подруга», — сказал исполнитель.

При этом Киркоров не произнес фамилию Пугачевой.

Журнал «7 дней» предположил, что певец пошутил над бывшей супругой, поскольку «устал молча сносить издевательства». Таким образом он мог отказаться от дружбы с Пугачевой.

«Примадонна, которая раньше отмалчивалась, публично обозначила негативное отношение к России, что, похоже, стало последней каплей для Киркорова. Вот поп-король и оставил в прошлом дружбу с Пугачевой и позволил себе публично над ней посмеяться», — пишет издание.

Фото: Шибаев/РИА Новости Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год Фото: Шибаев/РИА Новости Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа) Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа) Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1981 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1981 год Фото: Николай Малышев/ТАСС Алла Пугачева, 1983 год Фото: Николай Малышев/ТАСС Алла Пугачева, 1983 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Советская эстрадная певица Алла Пугачева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Советская эстрадная певица Алла Пугачева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Алла Пугачева, 1987 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Алла Пугачева, 1987 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000-х Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000-х Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2009 год Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2009 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Алла Пугачева, 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Алла Пугачева, 2012 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2015 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2015 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2016 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год Фото: Социальные сети Алла Пугачева, 2024 год Фото: Социальные сети Алла Пугачева, 2024 год

Почему Киркоров покинул шоу «Сокровище императора»

В недавнем выпуске программы «Сокровища императора» появились новые участники — звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов и Софья Каштанова. Сразу после прихода на проект они получили от Филиппа Киркорова «черную кошку» — символ передачи, который означает, что выполнять испытание они будут последними.

В испытании поп-король и его напарник, актер Вольфганг Черни, были первыми, а Каштанова и Попов отстали. Они должны были уйти с проекта, но Киркоров заявил, что уже несколько недель находится в Китае вместе с Черни и немного устал, а новенькие только пришли и даже не успели освоиться. Поэтому они решили уступить артистам свое место и покинуть шоу.

«Папа и мама научили меня отдавать долги. Филипп, я оправдаю, честное слово», — поблагодарил Попов.

Что Киркоров сказал об отношениях Давы и Бузовой

Филипп Киркоров поговорил с блогером и музыкантом Давидом Манукяном (Давой) на шоу «Сокровище императора». Он обсудил с Давой его бывшую возлюбленную — ведущую проекта Ольгу Бузову.

Дава и Бузова встречались два года. Они расстались в 2021 году.

По мнению Киркорова, музыкант до сих пор не отпустил экс-избранницу.

Фото: ТНТ Филипп Киркоров

«Хочешь победить, чтобы доказать Бузовой? Показать ей, какого мужика она потеряла? Я же тебя насквозь вижу. И ее вижу и чувствую. Ты же знал, что она здесь ведущая. И она знала, что ты будешь. Она могла встать в позу и сказать: „Если Давид будет в проекте, то меня здесь не будет“. Но она это не сказала. Значит, ей, наверное, тоже хотелось тебя увидеть здесь. И тебе хотелось. Я знаю, что тебе очень важно быть на этом проекте. Вы друг друга отпустить не можете. Я это знаю, вижу, чувствую. Поэтому я за тебя очень болею в этом проекте», — заявил поп-король.

Ранее Бузова признавалась, что была не очень рада видеть на шоу Даву. При этом сам блогер говорил, что у него «что-то екнуло» во время встречи с бывшей возлюбленной.

«Это была такая большая любовь, очень яркая. Когда влюбляешься в человека и у тебя искры из глаз летят. И теперь я смотрю на нее, вижу ее улыбку, и мне тепло на душе. Что-то екает», — рассказывал Дава.

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