Появилось видео пожара в Крыму после взрывов SHOT: пожар после серии взрывов в Крыму попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал видео пожара, который, предположительно, начался в крымском Джанкое после серии взрывов в небе над городом. По данным канала, возгорание началось около местного аэродрома.

Как уточняет канал со ссылкой на очевидцев, несколько взрывов прогремело около 04:00, после произошел пожар, в небе видны клубы дыма. Причины пожара неизвестны.

Движение автомобилей по дороге от Джанкоя до села Победного Джанкойского района временно приостановлено, организован объезд. Автобусы пригородного и междугороднего сообщения также следуют другим маршрутом.

Ранее, в 05:50, инфоцентр о ситуации на автоподходах к переправе предупредил о временном перекрытии движения по Крымскому мосту. Граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников безопасности. Через 40 минут в центре сообщили о возобновлении работы моста, о транспортных заторах не сообщалось.

До этого SHOT сообщил о нескольких мощных взрывах в небе над Феодосией в Крыму, там работали системы противовоздушной обороны. Минобороны России данную информацию не комментировало. Канал писал, что в некоторых районах дрожали стекла в жилых домах, а у машин сработали сигнализации.