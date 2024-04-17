Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост в Керчи

Движение машин по Крымскому мосту через Керченский пролив было временно перекрыто, предупредил Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к переправе. Людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев ранее информировал о нескольких мощных взрывах над Феодосией в Крыму. Предварительно, в городе работали средства противовоздушной обороны, передавал канал. Позже Минобороны РФ заявило, что в ночь на 3 марта была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением 38 БПЛА самолетного типа на объекты на территории РФ. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией полуострова.

Кроме этого, в марте движение машин по переправе через Керченский пролив также было приостановлено. Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту призывал находящихся на объекте водителей и пассажиров сохранять спокойствие и следовать инструкциям.