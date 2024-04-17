Американский журналист Такер Карлсон опубликовал видеоинтервью с основателем Telegram Павлом Дуровым. Что рассказал предприниматель, на что он тратит деньги, кто ему угрожал?
«Как лидер политически нейтральной платформы, я обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды. В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту либеральных взглядов, а в тот же день я также пообщался с Такером Карлсоном, который известен своими консервативными взглядами. Так я могу быть объективным ко всем аудиториям», — пояснил Дуров.
Что Дуров рассказал о ФБР и Telegram
По словам Павла Дурова, ФБР чрезмерно интересуется рабочим процессом Telegram и даже пыталось завербовать одного из инженеров соцсети.
«Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера», — заявил он.
Кто пытался украсть идеи Дурова
Павел Дуров утверждает, что руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг хотел скопировать его идеи.
По его словам, это произошло более десяти лет назад. Во время той давней встречи Дуров рассказал коллеге о текущем проекте, однако чуть изменил информацию, в результате чего Цукерберг попытался украсть «поддельную» задумку.
«Я помню, как он спросил меня, планируем ли мы что-нибудь начать делать в глобальном масштабе, на глобальном уровне. Я ответил: „Нет“ и спросил, собирается ли он попытаться выйти на мой внутренний российский рынок, где я работал, и он сказал: „Нет“. И мы оба сделали именно это примерно через две или три недели или что-то в этом роде», — вспомнил предприниматель.
Что Дуров сказал о безопасности американских платформ
Павел Дуров заявил, что безопасность разработанных в США платформ вызывает сомнения, поскольку они могут быть взломаны.
«Знаете, это прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в платформы, разработанные в США, с точки зрения безопасности», — высказался он.
На что Дуров тратит заработанные деньги
Павел Дуров рассказал, что у него на банковском счете или в биткоинах уже 10 лет лежит несколько сотен миллионов долларов. При этом бизнесмен не тратит их на недвижимость и на предметы роскоши.
«Я ничего с этим не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Я не думаю, что такой образ жизни подходит мне. Мне нравится сосредотачиваться на том, что мы делаем с Telegram», — объяснил Дуров.
Кто угрожал Дурову
Павел Дуров сообщил, что Telegram после событий в Капитолии 6 января 2021 года получал угрозы от представителей Демократической и Республиканской партий США.
От предпринимателя требовали предоставить все имеющиеся данные касательно штурма. Дуров и его адвокаты решили не отвечать на них.
«После событий 6 января мы получили письмо от, как я полагаю, конгрессмена от демократов, в котором требовалось предоставить все данные, что у нас есть, касательно этих беспорядков», — раскрыл он.
Что он сказал о жизни в США и России
Павел Дуров отметил, что США — единственная страна, где на него напали на улице. Он вспомнил, как трое взрослых мужчин в Сан-Франциско пытались отобрать у него телефон.
«Я не хотел отдавать им свой телефон. Они, наверное, не ожидали сопротивления, так что я выхватил свой телефон обратно. Произошла короткая драка с этими ребятами, там было немного крови, и потом я смог убежать», — прокомментировал бизнесмен.
Что касается России, то соцсеть «ВКонтакте» Дуров продал после якобы требований властей предоставить персональные данные организаторов протестов и потому что он «понял, что предпочитает быть свободным». По его словам, «договорились по-хорошему»: бизнесмен продал свою долю и уехал из РФ делать новые проекты.
Что за стулья стояли на фоне
В опубликованном интервью с Павлом Дуровым на заднем плане можно заметить два стула, на одном — пики, на втором — мужские половые органы.
По мнению криминалиста Михаила Игнатова, вульгарные стулья в кабинете Дурова выдали его извращенные фантазии.
«Может, у Дурова извращенные мозги, фантазии? Что-то он увидел в пиках... и мужских половых органах? Только ему ведомо, что он имел в виду, выставляя такие стулья на всеобщее обозрение. Ничего смешного в этом нет», — заявил специалист NEWS.ru.
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