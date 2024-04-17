Интервью Дурова Карлсону: главные моменты, что сказал о жизни в РФ и США

Фото: Tucker Carlson/youtube

Интервью Павла Дурова Такеру Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал видеоинтервью с основателем Telegram Павлом Дуровым. Что рассказал предприниматель, на что он тратит деньги, кто ему угрожал?

«Как лидер политически нейтральной платформы, я обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды. В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту либеральных взглядов, а в тот же день я также пообщался с Такером Карлсоном, который известен своими консервативными взглядами. Так я могу быть объективным ко всем аудиториям», — пояснил Дуров.

Что Дуров рассказал о ФБР и Telegram

По словам Павла Дурова, ФБР чрезмерно интересуется рабочим процессом Telegram и даже пыталось завербовать одного из инженеров соцсети.

«Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера», — заявил он.

Кто пытался украсть идеи Дурова

Павел Дуров утверждает, что руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг хотел скопировать его идеи.

По его словам, это произошло более десяти лет назад. Во время той давней встречи Дуров рассказал коллеге о текущем проекте, однако чуть изменил информацию, в результате чего Цукерберг попытался украсть «поддельную» задумку.

Фото: Tucker Carlson/youtube Интервью Павла Дурова Такеру Карлсону

«Я помню, как он спросил меня, планируем ли мы что-нибудь начать делать в глобальном масштабе, на глобальном уровне. Я ответил: „Нет“ и спросил, собирается ли он попытаться выйти на мой внутренний российский рынок, где я работал, и он сказал: „Нет“. И мы оба сделали именно это примерно через две или три недели или что-то в этом роде», — вспомнил предприниматель.

Что Дуров сказал о безопасности американских платформ

Павел Дуров заявил, что безопасность разработанных в США платформ вызывает сомнения, поскольку они могут быть взломаны.

«Знаете, это прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в платформы, разработанные в США, с точки зрения безопасности», — высказался он.

На что Дуров тратит заработанные деньги

Павел Дуров рассказал, что у него на банковском счете или в биткоинах уже 10 лет лежит несколько сотен миллионов долларов. При этом бизнесмен не тратит их на недвижимость и на предметы роскоши.

«Я ничего с этим не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Я не думаю, что такой образ жизни подходит мне. Мне нравится сосредотачиваться на том, что мы делаем с Telegram», — объяснил Дуров.

Кто угрожал Дурову

Павел Дуров сообщил, что Telegram после событий в Капитолии 6 января 2021 года получал угрозы от представителей Демократической и Республиканской партий США.

От предпринимателя требовали предоставить все имеющиеся данные касательно штурма. Дуров и его адвокаты решили не отвечать на них.

«После событий 6 января мы получили письмо от, как я полагаю, конгрессмена от демократов, в котором требовалось предоставить все данные, что у нас есть, касательно этих беспорядков», — раскрыл он.

Фото: Tucker Carlson/youtube Интервью Павла Дурова Такеру Карлсону

Что он сказал о жизни в США и России

Павел Дуров отметил, что США — единственная страна, где на него напали на улице. Он вспомнил, как трое взрослых мужчин в Сан-Франциско пытались отобрать у него телефон.

«Я не хотел отдавать им свой телефон. Они, наверное, не ожидали сопротивления, так что я выхватил свой телефон обратно. Произошла короткая драка с этими ребятами, там было немного крови, и потом я смог убежать», — прокомментировал бизнесмен.

Что касается России, то соцсеть «ВКонтакте» Дуров продал после якобы требований властей предоставить персональные данные организаторов протестов и потому что он «понял, что предпочитает быть свободным». По его словам, «договорились по-хорошему»: бизнесмен продал свою долю и уехал из РФ делать новые проекты.

Что за стулья стояли на фоне

В опубликованном интервью с Павлом Дуровым на заднем плане можно заметить два стула, на одном — пики, на втором — мужские половые органы.

По мнению криминалиста Михаила Игнатова, вульгарные стулья в кабинете Дурова выдали его извращенные фантазии.

«Может, у Дурова извращенные мозги, фантазии? Что-то он увидел в пиках... и мужских половых органах? Только ему ведомо, что он имел в виду, выставляя такие стулья на всеобщее обозрение. Ничего смешного в этом нет», — заявил специалист NEWS.ru.

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