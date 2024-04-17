Павел Дуров рассказал о чрезмерном интересе ФБР к Telegram Дуров: ФБР интересуется Telegram и пыталось завербовать сотрудника мессенджера

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ФБР чрезмерно интересуется рабочим процессом Telegram и даже пыталось завербовать одного из инженеров соцсети, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону. По его словам, эта история произошла во время последней поездки в США.

Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера, — отметил Дуров.

О попытке вербовки основателю мессенджера поведал сам сотрудник. Как считает бизнесмен, у его инженера «нет причин придумывать истории». ФБР через работника соцсети хотели внедрить определенные инструменты в исходный код Telegram, чтобы создать лазейку с целью несанкционированного доступа, констатировал Дуров.

Карлсон поинтересовался, дало бы это возможность американским властям шпионить за пользователями мессенджера. На этот вопрос предприниматель ответил утвердительно.

Правительству США или, быть может, любому другому правительству. Бэкдор — это бэкдор, независимо от того, кто им пользуется, — заметил собеседник журналиста.

Ранее политолог Алексей Макаркин допустил, что Дуров поднимет вопрос о свободе слова в интернете во время интервью с Такером Карлсоном. По его мнению, данную беседу не будут активно продвигать в информационном пространстве.