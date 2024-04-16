Политолог назвал цель интервью Дурова Такеру Карлсону Политолог Макаркин: Дуров и Карлсон обсудят в интервью своду слова в интернете

Фото: Global Look Press

Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров поднимет вопрос о свободе слова в интернете во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, поделился мнением с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, данное интервью не будет активно продвигать в информационном пространстве, поэтому не станет таким популярным, как интервью Путина с журналистом.

Такер Карлсон в Америке считается сторонником свобод, и основатель Telegram выступает за то, чтобы в интернете было как можно меньше ограничений. Из-за этого у них есть серьезные проблемы с доступом в мейнстримные СМИ. В частности, Карлсон был уволен с Fox News, который является главным консервативным телеканалом. Соответственно, интернет для них — это та территория, где они могут свободно высказываться и самовыражаться. Они не хотят, чтобы эта среда сильно регулировалась. В этом вопросе у Карлсона и Дурова может быть немало общего. Полагаю, что эта тема будет главной в интервью, — сказал Макаркин.

Политолог добавил, что данное интервью навряд ли будет активно продвигать в информационном пространстве, поэтому не станет таким популярным, как интервью владимира Путина с Такером Карлсоном. По его словам, зрители тоже не сильно ждут этого интервью.

Увидим, будет ли освещаться мировая политика или что-то еще. У Карлсона есть претензии как к отечественным СМИ, так и государству в целом. Он, как и остальные американские консерваторы, хочет, чтобы США меньше влияли на общественные процессы. Здесь они с Дуровым тоже могут найти общий язык, — отметил Макаркин.

Основатель Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале заявил, что в феврале дал трехчасовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Дуров пояснил, что постарался быть объективным по отношению к либеральным и консервативным подписчикам. По его словам, интервью выйдет в видеоформате.