Дуров рассказал о трехчасовом интервью Такеру Карлсону

Фото: Global Look Press

Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров в своем канале заявил, что в феврале дал трехчасовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Дуров пояснил, что постарался быть объективным по отношению к либеральным и консервативным подписчикам. По его словам, интервью выйдет в видеоформате.

Как лидер политически нейтральной платформы я обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды. В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту либеральных взглядов, а в тот же день я также пообщался с Такером Карлсоном, который известен своими консервативными взглядами. Так я могу быть объективным ко всем аудиториям, — пояснил Дуров.

Он призвал зрителей посмотреть интервью с Картоном. Дуров также анонсировал запуск нового канала журналиста в Telegram.

Интервью с Такером выйдет совсем скоро. Он будет в видеоформате, что для меня большая редкость — так что обязательно посмотрите. Я слышал, что Такер также запускает официальный канал в Telegram, так что давайте следить за объявлениями там, — призвал Дуров.

Ранее он сообщил, что пользователи мессенджера стали жаловаться на сообщения с незнакомых аккаунтов с предложением совершить теракт. Дуров отметил, что в течение часа были предприняты некоторые технические меры для того, чтобы предотвратить подобную активность. Он подчеркнул, что Telegram — не место для призывов к насилию.