Дуров заявил, что принял меры против призывов к терактам в Telegram

Фото: lukomore. org/Global Look Press/Global Look Press

Павел Дуров

Основатель платформы Telegram Павел Дуров сообщил, что четыре дня назад пользователи мессенджера стали жаловаться на сообщения с незнакомых аккаунтов с предложением совершить теракт. Он отметил, что в течение часа были предприняты некоторые технические меры для того, чтобы предотвратить подобную активность. Дуров подчеркнул, что Telegram — не место для призывов к насилию.

В результaте десятки тысяч попыток отпрaвить тaкие сообщения были пресечены, а тысячи пользовaтелей, учaствующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-aккaунтов, — заявил основатель мессенджера.

С 1 апреля все пользователи из России, с Украины и из Белоруссии получат возможность ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения, продолжил Дуров. По его словам, в Telegram будут использованы решения на основе искусственного интеллекта для увеличения эффективности фильтрации спама подобного рода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 марта заявлял, что Кремль ждет, чтобы Павел Дуров уделял больше внимания работе мессенджера, так как этот «уникальный и феноменальный с технологической точки зрения» ресурс все чаще используется в террористических целях. За день до этого силовики обнаружили Telegram-канал, через который, предположительно, были завербованы террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл» 22 марта.