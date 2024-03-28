В Кремле пояснили, что ожидают от Дурова и Telegram Песков призвал Дурова уделить большее внимание применению Telegram террористами

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В Кремле ожидают от владельца Telegram Павла Дурова большего внимания к тому, что мессенджер становится инструментов в руках террористов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию LIFE.ru. Также он назвал Telegram феноменальным с технологической точки зрения, выросшим «на глазах нашего поколения».

Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс <...> все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических, — сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что в России не станут блокировать мессенджер. По его словам в настоящий момент этот вопрос не рассматривается.

Ранее Дуров высказал свое мнение по поводу цензуры в Telegram. По его словам, контролировать людей в том, как они выражают себя, не нужно. При этом, подчеркнул он, главное, чтобы они не пересекали красные линии. Также предприниматель объявил о планах улучшить процессы модерации в текущем году. Для этого будут задействованы возможности искусственного интеллекта.

Тем временем, зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин раскритиковал работу службы поддержки Telegram. По его словам, она не справляется с потоком жалоб пользователей, а иногда попросту бездействует.