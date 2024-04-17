Королевская семья Британии: последние новости 17 апреля, ссора Меган и Кейт

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта может повторить судьбу принца Гарри, а Меган Маркл пообещала не конфликтовать с принцессой Уэльской на время ее лечения от рака. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня?

Будет ли Меган Маркл конфликтовать с Кейт Миддлтон

Супруга принца Гарри Меган Маркл обещала не вмешиваться в дела королевской семьи после того, как у Кейт Миддлтон и Карла III была обнаружена онкология, однако эксперты не верят в искренность слов жены принца Гарри, сообщает The Sun.

По информации источника, Меган и Гарри не сделали встречных шагов к примирению с Уильямом и Кейт, а их слова поддержки многие сочли неискренними.

«Она сказала, что не хочет вмешиваться, пока Кейт и король нездоровы, но она вмешивалась, когда герцог Эдинбургский был нездоров, когда королева была нездорова, поэтому я в это не верю», — сказала королевский биограф Анджела Левин.

По мнению эксперта, как только принцесса Уэльская победит болезнь, противостояние между ней и Меган вспыхнет с новой силой.

«У Меган руки чешутся заняться чем-то политическим, потому что она терпит неудачу во многих разных областях, в актерской игре, продюсировании. Когда она пришла в королевскую семью, она сразу же попыталась сказать им, что делать, как управлять, как стать более актуальным», — добавила Левин.

Почему Кейт Миддлтон популярнее Меган Маркл

Кейт Миддлтон пользуется большим доверием общественности, чем супруга принца Гарри Меган Маркл, все дело в ее искренности, заявила королевский эксперт Ингрид Сьюард в разговоре с The Mirror. По ее словам, поклонников семьи также цепляет искренность чувств между принцем и принцессой Уэльскими, которой они не видят от герцогов Сассекских.

«У Меган одно выражение лица — широкая улыбка. И это не кажется естественным, но в случае Кейт и Уильяма это просто тепло, которое у них есть. Я думаю, это не фальшь», — заявила Ингрид Сьюард.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Королевский эксперт считает, что поведение Кейт Миддлтон схоже с отношением принцессы Дианы к общественности, что также может влиять на популярность принцессы Уэльской.

«Как бы ни нервничала Диана по поводу встреч с людьми или выхода на публику, в ту минуту, когда она была там, она источала это тепло и дружелюбие, и это то, что делают сейчас Кейт и Уильям», — добавила Сьюард.

Кто может повторить судьбу принца Гарри

Принц Гарри в своих мемуарах признался, что чувствовал себя «запасным» с самого детства. Как пишет GB News, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма — принцесса Шарлотта — может повторить его судьбу, однако ее роль может измениться после того, как ее брат Джордж женится и обзаведется детьми.

«Семья будет меньше, чем сейчас, поэтому можно предположить, что Шарлотта станет той, кто будет поддерживать короля», — пишет источник.

Королевский эксперт Гертруда Дейли придерживается аналогичного мнения, однако считает, что дочь Кейт Миддлтон будет играть «более заметную и громкую роль», чем принц Гарри.

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